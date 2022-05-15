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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم حسن عن عصبية التوأم : كيروش أدار نهائي الأمم من المدرجات

صدى البلد

قال إبراهيم حسن، نجم الكرة المصرية السابق، إن الإعلام المصري تجنب الحديث عن الأزمات المتتكررة للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش، خلال تواجده على رأس القيادة الفنية للفراعنة.
 
وأضاف إبراهيم حسن، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، البعض يتحدث عن عصبية التوأم، رغم أن كيروش أدار نهائي بطولة إفريقيا من المدرجات بسبب عصبيته الزائدة".

وتابع :" لقد دخل المدرب البرتغالي في أزمات عديدة خلال المباريات التي أدارها للفراعنة، بجانب طرد أفراد جهازه المعاون مثل محمد شوقي وعصام الحضري ووائل شوقي، فلماذا الحديث عننا فقط".

وأكد :" لو كان حسان حسن أدار نهائي كأس الأمم من المدرجات لطرده مثل كيروش، لكان تعرض لمحاكمة جنائية، وإعادة مباراة مصر والسنغال أكذوبة".
 

 

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