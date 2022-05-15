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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذة اقتصاد توضح كيف تنشأ ظاهرة المستريح.. فيديو

المستريح
المستريح

قالت الدكتورة رانيا يعقوب أستاذة الإقتصاد ؛ إن إقتصاد المستريح يرجع إلى الثقافة المتأصلة عند البسطاء والتي تميل إلى أن فوائد البنوك حرام على الرغم من إصدار الأزهر لفتوى بمشروعية الإستثمار أو إدخار الأموال في البنوك . 

وأضافت الدكتورة رانيا يعقوب خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور في برنامج 90 دقيقة ؛ أن أي إخفاق للأفراد يرجع إلى عدم الوعي؛ مضيفة أن مستريح أسوان تسلل لعقول البسطاء وأموالهم بحيلة أن الفوائد التي يقدمها لضحاياه حوالي 7% كل أسبوع في حين أن فوائد البنكيه 18% سنويا . 

وأوضحت أستاذ الإقتصاد أن هؤلاء الأشخاص تلعب على مشاعر الناس و إقناعهم عن طريق التحدث بكلمات محببة للناس وإستخدام مقوله " ربنا بعتني ليك " لكي يخاطبهم بفكرهم ويتسلل لعقولهم بلغتهم ثم يأتي الشخص ويلقي بكل ما يملك بين يدي مستريح ولا يكتفي بذلك فيأتي بأخيه وصديقه وجاره ليستثمر مع المستريح" ويخاطر بتحويشة العمر " وتتم خدعة البسطاء . 

وأشارت رانيا يعقوب إلى أن يقع على الدوله توعية هذه الفئة من البسطاء في القرى والنجوع والنزول لعقلية البسطاء والحديث بلغتهم ومفاهيمهم لتوعيتهم وتقديم المنتجات يمكن التعامل معها مع شعوره بالأمان.

المستريح قناة المحور برنامج 90 دقيقة فوائد البنكيه الأزهر فتوى

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