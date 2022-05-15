الاتحاد السكندري يكشف كواليس أزمة مصيلحي وحسام عاشور

كشف محمد أحمد عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري كواليس غضب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري من حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم.



قال محمد أحمد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا يوجد شك حسام عاشور نجم كبير، ولكن صادفه سوء حظ في الاتحاد، من خلال إصابته بالصليبي"



أضاف: "وبعد عودته من الإصابة لم يشارك بشكل أساسي وطالب خلال جلسة جمعته بمحمد مصيلحي بمستحقاته ورئيس النادي رد وقتها بأنه ليس لديه مشكلة ولكنه طالب بعودة اللاعب إلى التدريبات الجماعية، ولكن حسام عاشور انقطع عن التدريبات وقدم شكوى ضد الاتحاد السكندري "



وختم حديثه قائلا: "مصيلحي كان غاضبا للغاية من حسام عاشور لكونه أول لاعب يشكو نادي الاتحاد السكندري، رغم أنه لم يمانع حصوله على مستحقاته بشكل كامل ولكن بعودته إلى التدريبات، وفي النهاية نريد حل الأمور بشكل ودي مع اللاعب".