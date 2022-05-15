موعد مباراة نهضة بركان ومازيمبي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

يسعى فريق نهضة بركان المغربي في التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية عبر تعويض خسارته في ذهاب نصف النهائي أمام مازيمبي الكونغولي.

وكان نهضة بركان تلقى خسارة مثيرة في الدقائق الأخيرة أمام مضيفه مازيمبي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، قبل مباراة الإياب بينهما.

وكان مازيمبي قد أطاح بفريق بيراميدز المصري من ربع النهائي، فيما أخرج نهضة بركان المغربي نظيره المصري البورسعيدي.



موعد مباراة نهضة بركان ومازيمبي في الكونفدرالية الأفريقية

يستضيف فريق نهضة بركان نظيره مازيمبي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، مساء الأحد 15 مايو 2022، بحثا عن بطاقة التأهل للنهائي وتنطلق المواجهة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان ومازيمبي في الكونفدرالية الأفريقية

تبث منافسات الكونفدرالية الأفريقية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط، وتنقل مباراة نهضة بركان ومازيمبي عبر قناة beIN sports 3 HD.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في بيان رسمي تحديد ملعب جودسويل أكبابيو في مدينة أويو في نيجيريا لاستضافة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية في نسخته الحالية.

وأشار كاف في بيانه إلى أن المباراة النهائية ستلعب يوم الجمعة 20 مايو المقبل.

وقال الكاف في بيان رسمي نؤكد أن ملعب جودسويل أكبابيو الدولي في أويو بنيجيريا سيستضيف نهائي كأس الاتحاد 2021/22 يوم الجمعة 20 مايو 2022، كما أنه سوف يتم إعلان توقيت المباراة بشكل تفصيلي في اليوم المذكور خلال وقت لاحق يتم الاتفاق عليه.

وكان كاف يضع ملعب جودسيول بنيجيريا ضمن حساباته لإقامة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولكن تقرر تفضيل ملعب مركب محمد الخامس في المغرب لاستضافة نهائي البطولة بين الفائز من مباراتي الأهلي أمام وفاق سطيف الجزائري والوداد المغربي أمام بترو أتلتيكو الأنجولي.

يذكر أن محمود الخطيب رئيس الأهلي، مجلس إدارة النادي وشركة الأهلي لكرة القدم؛ دعا للاجتماع الطارئ الذي تحدد له صباح الأحد المقبل؛ لمناقشة موقف الأهلي من قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال على ملعب غير محايد.

جاء تحديد موعد الاجتماع لحين انتهاء الفرق الأربعة التي تتبارى في إياب الدور قبل النهائي للبطولة من مبارياتها، وتحديد طرفي المباراة النهائية بشكل رسمي.

وكلف محمود الخطيب الشئون القانونية بالنادي بدراسة الملف بالكامل شاملًا لوائح «فيفا» والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتقديم تقرير لمجلس الإدارة في اجتماعه المشار إليه، تمهيدًا لإتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي الفنية والأدبية.