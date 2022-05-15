عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة نهضة بركان ومازيمبي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

صدى البلد

يسعى فريق نهضة بركان المغربي في التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية عبر تعويض خسارته في ذهاب نصف النهائي أمام مازيمبي الكونغولي.

وكان نهضة بركان تلقى خسارة مثيرة في الدقائق الأخيرة أمام مضيفه  مازيمبي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، قبل مباراة الإياب بينهما.

وكان مازيمبي قد أطاح بفريق بيراميدز المصري من ربع النهائي، فيما أخرج نهضة بركان المغربي نظيره المصري البورسعيدي.


موعد مباراة نهضة بركان ومازيمبي في الكونفدرالية الأفريقية

يستضيف فريق نهضة بركان نظيره مازيمبي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، مساء الأحد 15 مايو 2022، بحثا عن بطاقة التأهل للنهائي وتنطلق المواجهة الساعة 9  مساء بتوقيت القاهرة.


القنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان ومازيمبي في الكونفدرالية الأفريقية

تبث منافسات الكونفدرالية الأفريقية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط، وتنقل مباراة نهضة بركان ومازيمبي عبر قناة beIN sports 3 HD.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في بيان رسمي تحديد ملعب جودسويل أكبابيو في مدينة أويو في نيجيريا لاستضافة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية في نسخته الحالية.

وأشار كاف في بيانه إلى أن المباراة النهائية ستلعب يوم الجمعة 20 مايو المقبل.

وقال الكاف في بيان رسمي نؤكد أن ملعب جودسويل أكبابيو الدولي في أويو بنيجيريا سيستضيف نهائي كأس الاتحاد 2021/22 يوم الجمعة 20 مايو 2022، كما أنه سوف يتم إعلان توقيت المباراة بشكل تفصيلي في اليوم المذكور خلال وقت لاحق يتم الاتفاق عليه.

وكان كاف يضع ملعب جودسيول بنيجيريا ضمن حساباته لإقامة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولكن تقرر تفضيل ملعب مركب محمد الخامس في المغرب لاستضافة نهائي البطولة بين الفائز من مباراتي الأهلي أمام وفاق سطيف الجزائري والوداد المغربي أمام بترو أتلتيكو الأنجولي.

يذكر أن محمود الخطيب رئيس الأهلي، مجلس إدارة النادي وشركة الأهلي لكرة القدم؛ دعا للاجتماع الطارئ الذي تحدد له صباح الأحد المقبل؛ لمناقشة موقف الأهلي من قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال على ملعب غير محايد.

جاء تحديد موعد الاجتماع لحين انتهاء الفرق الأربعة التي تتبارى في إياب الدور قبل النهائي للبطولة من مبارياتها، وتحديد طرفي المباراة النهائية بشكل رسمي.

وكلف محمود الخطيب الشئون القانونية بالنادي بدراسة الملف بالكامل شاملًا لوائح «فيفا» والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتقديم تقرير لمجلس الإدارة في اجتماعه المشار إليه، تمهيدًا لإتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي الفنية والأدبية.

نهضة بركان الكونفدرالية الإفريقية فريق بيراميدز الأفريقي كاس الكونفدرالية بطولة الكونفدرالية كأس الكونفدرالية الإفريقية مازيمبي الكونغولي موعد مباراة نهضة بركان ومازيمبي في الكونفدرالية الأفريقية القنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان ومازيمبي في الكونفدرالية الأفريقية نهائي الكونفدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبو الهول غمض عينه.. حقيقة ترند مكتسح السوشيال ميديا | شاهد

المقاييس الدولية لـ فيفا تورط كاف في أزمة ملعب نهائي أفريقيا

بعد عرض الجاردات.. إلقاء القبض على مدرسة الأحياء وزوجها في الطالبية

الإسكان: طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب في حلوان و6 أكتوبر.. تفاصيل وأسعار

أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022

في أفضل أيام الدنيا| أسطورة الكاميرون يعلن اسلامه داخل مسجد شهير| فيديو

عملية جراحية بالكتف.. تفاصيل الحالة الصحية لـ أنغام بعد دخولها المستشفى

اتهامات بالجملة.. القصة الكاملة لضبط أسماء مدرسة الأحياء وزوجها بالطالبية

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري الحاسمة في نهائي دوري سوبر السلة والقنوات الناقلة

لطرد الجن.. عائلة تقتل طفلتها داخل كنيسة بحجة أنها ممسوسة في كاليفورنيا

كيف أعمل صدقة جارية.. اعرف أفضلها وثوابها

اليوم.. طلاب المعاهد الأزهرية يؤدون امتحانات اللغة الأجنبية والهندسة

إبراهيم حسن عن استبعاد التوأم من تدريب المنتخب : اتحاد الكرة بيخاف منا

ليبيا..اشتباكات عنيفة بين قوات من وزارتي الدفاع والداخلية في طرابلس.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دولة عربية تسجل أول وفاة طفل بالتهاب الكبد الغامض

شاهد.. 4 ثعابين عملاقة تقتحم منزلًا وتهاجم السكان بأستراليا

فوائد ووصفات مختلفة لـ زيت الياسمين للبشرة

وزير الدفاع يلتقى بنظيره التشادي لبحث التعاون العسكري

فيديو

ضربها بالقلم وقطعت هدومه..شجار متبادل بين سيدة وطبيب بمستشفى سوهاج الجامعي.. فيديوجراف

قصة شاب عاد لأسرته بعد 25 عاما من البحث

يصيب الأطفال.. التهاب الكبد الغامض خطر قادم إلى العالم

بعد أول ظهور رسمي لهما.. ارتباط نيكول سعفان وطارق العريان

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ