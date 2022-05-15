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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة خيتافي وبرشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

صدى البلد

يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على خيتافي، مساء الأحد، في الجولة الـ37 من منافسات الدوري الإسباني.

ويستضيف ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز" مباراة الفريقين في الجولة السابعة والثلاثين من الليجا، موسم 2021/22.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين على ملعب الكامب نو قد انتهت بفوز برشلونة بهدفين لهدف.

ويحتل برشلونة حاليًا المركز الثاني في جدول الليجا برصيد 72 نقطة، بينما يمتلك خيتافي 38 نقطة في المركز الخامس عشر.

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موعد مباراة برشلونة وخيتافي 

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة خيتافي وبرشلونة في الدوري الإسباني

وتُبث منافسات الدوري الإسباني عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن المُقرر أن يتم نقل مباراة برشلونة وخيتافي عبر قناة "beIN Sports HD 4".

جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2021-2022

ريال مدريد - 84 نقطة
برشلونة - 72 نقطة
أتلتيكو مدريد - 67 نقطة
إشبيلية - 66 نقطة
ريال بيتيس - 61 نقطة
ريال سوسيداد - 59 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني لموسم 2021-2022

كريم بنزيما - ريال مدريد - 27 هدفا
ياجو أسباس - سيلتا فيجو - 18 هدفا
راؤول دي توماس - إسبانيول - 16 هدفا
إينس أوناس - خيتافي - 15 هدفا
فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - 14 هدفا
خوانمي - ريال بيتيس - 14 هدفا
خوسيلو - ديبورتيفو ألافيس - 13 هدفا

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