إبراهيم حسن عن استبعاد التوأم من تدريب المنتخب : اتحاد الكرة بيخاف منا

قال إبراهيم حسن، نجم الكرة المصرية السابق، إنه يتمنى التوفيق للمدرب إيهاب جلال في مهمته مع المنتخب الوطني، خلال الفترة القادمة.

وأضاف إبراهيم حسن خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" نتمنى التوفيق لأى مدرب سواء أجنبي أو مصري يتولى تدريب المنتخب ، لكن بالنسبة لنا الموضوع بقى ماسخ".



وأكمل:" الشعب المصري ذكي جدًا، والمحبين لمصر يعرفون الأمور التي تحدث ومحاربة حسام وإبراهيم لكي لا نتواجد في الفراعنة".

وأردف :" دائمًا تتم محاربتنا واتخاذ قرارات تؤذينا دائمًا، لأننا نضاف عن الناس دي، ويكفي إن مجلس الشعب استجوب المسؤولين للحديث عن المخالفات في اتحاد الكرة لأنه مليء بالمخالفات".

وشدد :" أنا وحسام لن نستطيع أن نعمل في هذه المنظومة التي تعتمد على العلاقات والمجاملات، وأحد المسؤولين السابقين في اتحاد الكرة قال لي في وقت ما سبب عدم تدريبنا للمنتخب هو إنكم لا تعرفون كيف تجاملون وتكسبوا الإعلام، والأمر الثاني إن اتحاد الكرة يخافون منكم".

وأتم قائلا :" الدولة فين من اللى بيحصل فى الكرة، إنها تهم الشعب المصرى زى رغيف العيش".



