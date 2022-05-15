وصول دفعة من أطباء الجامعات لمستشفى العريش للكشف وإجراء العمليات مجانا

وصل إلى مستشفى العريش العام، شمال سيناء ، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية تضم ١٤ طبيبا ، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية مجانا، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء، وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

الكشف الطبي

وأكد الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 14 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبية ، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين مجانا وإجراء العمليات الجراحية بالمجان ، حتي الجمعة المقبلة و تشمل :

تخصص جراحة مخ واعصاب ، د. محمد رضا فرج ، د. احمد حازم عبد الستار

تخصص جراحة تحميل د. مني جلال صلاح جراحة طب اورام.د. ياسر عرفات حسن

جراحة كبد وجهاز هضمي ، د.نجلاء عاطف رياض

تخصص جراحة قلب وصدر

د. مصطفي عبد المحسن النويهي

ود. عمرو السيد توفيق

تخصص جراحة عامة .

د. ناول السيد حسين

د .حاتم محمد عبد المنعم

تخصص اشعة، د.يوسف محمد نعيم .

تخصص تخدير . د. محمد محمود مهدي .

تخصص عظام ، د.احمد عبد البديع ابراهيم . تخصص عيون د. احمد يحيي سليمان .

تخصص جراحه اوعية دمويه ، د. خالد محمد فكري صالح .

وأضاف د طارق شوكه، أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.