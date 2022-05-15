ابن العمة والصندوق الاستخباراتي.. وفاة ذو الهمة شاليش حارس الأسد الأب والابن

ذكرت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، أنباء عن وفاة اللواء زهير شاليش الشهير بلقب "ذو الهمة شاليش" ابن عمة الرئيس السوري بشار الأسد وأحد أبرز قادة المخابرات السورية في عهد كل من الرئيس حافظ الأسد ونجله بشار الأسد.

وحسب موقع "السورية. نت"، نعا مقربون ذو الهمة شاليش المتوفى عن عمر 70 عاماً، بينهم ابن أخيه، محمد آصف عيسى شاليش، وكذلك الصحفي السوري المقيم في مدينة اللاذقية أيهم غانم، الذي أكد الوفاة.

وقال ابن أخيه عبر منشور بحسابه في موقع "فيسبوك":"عمي الغالي اللواء ذو الهمة شاليش في ذمة الله..إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

و”ذو الهمة” من مواليد القرداحة بريف محافظة اللاذقية عام 1956 وهو ابن عمة بشار الأسد.

تولى شاليش عدة مناصب قبل تقاعده عام 2019 وسط حديث عن عزله بسبب قضايا اختلاس.

وأبرز مهماته رئاسة الأمن الرئاسي للأسد الأب والابن منذ عام 1994 حتى 2019، ورئاسة فرع العمليات في المخابرات الخارجية السورية.

وشملته العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وأمريكا على مسؤولين في الحكومة السورية بعد عام 2011.

وفي 2005، فرضت حكومة الولايات المتحدة عقوبات على ذو الهمة وابن أخيه آصف عيسى شاليش وشركتهما، “SES الدولية”، لشراء سلع ذات صلة بأنشطة الدفاع للرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، في انتهاك للعقوبات السابقة المفروضة على العراق.

وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، ساعدت الشركة الحكومة العراقية السابقة في الوصول إلى أنظمة الأسلحة، من خلال إصدار شهادات مستخدم نهائي مزيفة للموردين الأجانب الذين أدرجوا سوريا كبلد المقصد النهائي. ثم شحنت الشركة البضائع إلى العراق.

وتتهمه واشنطن، إلى جانب آصف شوكت، صهر بشار الأسد، بمساعدة الحكومة العراقية، قبل الغزو عام 2003، في نقل أسلحة الدمار الشامل الخاصة بها إلى سوريا لتخزينها، بمساعدة الروس.