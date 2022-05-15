الفتوى والتشريع:الدولة أنصفت المخترعين والمبدعين بإنشاء جهاز للحقوق الفكرية أوكلته جميع الصلاحيات

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى تمتع الجهاز القومي للملكية الفكرية المُزمع إنشاؤه وفقًا لحكم المادة (69) من الدستور المشار إليها، بجميع السلطات والاختصاصات والصلاحيات الفنية والتنفيذية المتعلقة برعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في المجالات كافة.

جاءت الفتوى ردًا على خلاف أُثير بين الجهات المعنية في الدولة حول آلية تطبيق نص المادة 69 المشار إليها فيما يتعلق باختصاصات وسلطات الجهاز المُزمع إنشاؤه "حقوق الملكية الفكرية"، وما إذا كان الجهاز المقصود بهذه المادة لا يعدو أن يكون جهازًا تنسيقيًّا بحسبان أن النص الدستوري المشار إليه لم يتضمن دمج الإدارات والمكاتب المختصة بحماية حقوق الملكية في جهاز واحد يجمع اختصاصات مكاتب الملكية الفكرية كافة، أم هو المنوط به دون غيره رعاية حقوق الملكية الفكرية وحمايتها القانونية، بحيث يضم مكاتب الملكية الفكرية بفروعها الأربعة (براءات الاختراع - العلامات التجارية - حقوق المؤلف - الأصناف النباتية)، وإذ عُرض الرأيان سالفا الذكر على رئيس الجمهورية، فتفضل بالتوجيه بإحالة المسألة برُمتها إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

وثبت للفتوى، أنه نزولًا من المشرع الدستوري على الاعتبارات التى تُلزم الدولة بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، ومن ضمنها الملكية الفكرية؛ لما لها من دور رئيس في تعزيز الابتكار والإبداع وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة والفنون، ورغبةً منه فى معالجة الوضع التشريعي القائم الذى يُوزع الاختصاص بقيد وتسجيل حقوق الملكية الفكرية بين العديد من الجهات الإدارية، وما أفضى إليه ذلك من تشابك فى الاختصاصات بين هذه الجهات، وظهور العديد من السلبيات والمعوقات أمام أصحاب هذه الحقوق.

لذا سنّ المُشرع المادة 69 المشار إليها مُستحدثًا التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في المجالات كافة، وكذا إنشاء جهاز مختص برعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية؛ وأنه ولئن كانت هذه المادة لم تتضمن الإشارة صراحةً إلى دمج المكاتب والمصالح والجهات المختصة بحماية حقوق الملكية الفكرية بأنواعها المختلفة فى هذا الجهاز، فإن من مقتضى إعمال حكمها أن يحلّ الجهاز المشار إليه محلّ هذه الجهات، فى ضوء أن مفهوم "الجهاز" ينصرف إلى السلطة التنفيذية المسئولة عن تنفيذ القانون وفرضه على أرض الواقع، بما لديها من صلاحيات قانونية تجعل لها القدرة على إنفاذ قراراتها فى مواجهة أصحاب الشأن.

وأن المشرع الدستوري عهد إليه برعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية، وهو الاختصاص ذاته الذى كان معقودًا للجهات المارّ ذكرها بموجب أحكام قانون الملكية الفكرية المشار إليه، بما مؤدّاه أن يكون الجهاز هو المسئول عن تطبيق النظام التشريعي المقرر لحماية هذه الحقوق، وعلى ذلك فإنه لا مجال للاجتهاد فى تفسير الغايات المقصودة من هذه المادة مع وضوح حكمها على النحو سالف البيان.

علاوة على أنه بالرجوع إلى المناقشات التى دارت بين أعضاء لجنة الخمسين المُشكلة لإعداد المشروع النهائي لدستور 2014 فى اجتماعها الثامن عشر بشأن المادة 69 المشار إليها، يتضح أن أعضاء هذه اللجنة حرصوا على استحداث هذه المادة إيمانًا منهم بأن الدولة التى لا تُولى حماية على حقوق الملكية الفكرية سوف تظل للأبد دولة مستهلكة، ولن يتسنى لها أن تلحق بركاب الدول المُصدرة، وأنهم ارتأوا ضرورة التأكيد على هذا الالتزام بإنشاء جهاز مختص برعاية وحماية حقوق المبدعين والباحثين، وذلك لتجنب السلبيات الحالية الناتجة عن تعدد التشريعات المنظمة لحقوق الملكية الفكرية بشتى مجالاتها وأنواعها (براءات الاختراع ونماذج المنفعة والمنتجات الكيميائية الزراعية المتعلقة بالأغذية، والمنتجات الكيميائية الصيدلية، والتصميمات التخطيطية، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف، والأصناف النباتية المستنبطة).

ورأت الفتوى أنه لا مناص من جمع شَتات هذه التشريعات بوضع تنظيم تشريعى يُعهد فيه إلى جهاز مستقل يتمتع بالفاعلية واليد الطولى فى حماية هذه الحقوق، وذلك على غرار “IP OFFICE” الذى يوجد فى بعض دول أوربا وأمريكا الشمالية، بحسبان أن مكتب “IP” الذى يوجد حاليًّا بمركز البحوث لا يُلبى الاحتياجات والتحديات التى تواجه أصحاب الحقوق المشار إليها، مع ترك الحرية للمشرع فى تحديد الآليات التى سوف يعمل بها هذا الجهاز فى سبيل مباشرته لاختصاصاته، ومنحه المرونة اللازمة لتحقيق أهدافه، بما يستخلص منه أن إرادة المشرع الدستورى قد انصرفت إلى منح هذا الجهاز جميع السلطات والاختصاصات والصلاحيات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأوضحت الفتوى، أنه لا مجال إلى تأويل هذا النص بالمخالفة لذلك وتفسيره بأن الجهاز المشار إليه لا يعدو أن يكون دوره تنسيقيًّا بين الجهات المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية سالفة البيان، وأن نطاق اختصاصه ينحصر فى التنسيق وتبادل الرؤى والخبرات والأفكار بين الجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بحماية هذه الحقوق وإبداء الرأى في شأنها، وكذا فى شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الحقوق المشار إليها وتقديم أوجه العون والدعم لتلك الكيانات فى مجال تحديث شبكاتها الإلكترونية أو تدريب العاملين بها أو تطوير منشآتها، واستقدام خبراء الملكية الفكرية ووضع السياسات العامة والاستراتيجيات القومية للملكية الفكرية فى البلاد ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها؛ إذ إن ذلك من شأنه أن يُفرغ النص الدستورى المشار إليه من مضمون.