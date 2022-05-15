مدبولي : قانون جديد لإعفاء المشروعات في مدن الجيل الرابع من الضرائب 5 سنوات

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تعمل على تسهيل اجراءات الشركات الناشئة وتعديل القوانين الخاصة لزيادة مساحة المناطق التكنولوجية والسماح بفتح شركات افتراضية وسوف يكون هناك توسع في الحوافز الخاصة بالاستثمار .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده لإعلان خطة الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية تتفيذا لتوجهيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأضاف أن مصر تحركت لأن تكون مركزا لانتاج الهيدروجين الأخضر حيث أن هناك استثمارات ضخمة في هذا القطاع.

وتابع :نتوسع اقامة الرخصة الذهبية والتي تطلب موافقة واحدة للمشروع مشيرا الى ان الحكومة بدأت بمشروعات الهيدروجين الاخضر وصناعة السيارات الكهربائية و تحلية مياه البحر.

وأكد مدبولي انه سيتم إصدار قانون جديد لإعفاء المشروعات التي تنشأ في مدن الجيل الرابع من الضرائب من ٣ الى ٥ سنوات لافتا أنه سيتم إرساله لمجلس النواب للمرافقة عليه وذلك لتحسين مناخ الاستثمار.



