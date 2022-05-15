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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الفيوم: انطلاق منافسات الملتقى القمي الثامن لمسابقة الطلاب المثاليين

انطلاق منافسات الملتقى
انطلاق منافسات الملتقى القمي الثامن لجامعة الفيوم

 أعلن الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، عن بدء فعاليات الملتقى القمي الثامن للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية مايو ٢٠٢٢.

 

 وذلك اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٥/١٥ والذي ياتي تحت إشراف أ.د محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بمشاركة ١٧ جامعة حكومية وأهلية.

 

حيث بدأت فعاليات الملتقى باختبارات السمات الشخصية والمهارية للطلبة والطالبات في الثقافة العامة والتفوق العلمي والعروض التقديمية والتنمية البشرية وخدمة المجتمع واللغة العربية والإنجليزية، ويتم تقييمها بواسطة لجان التحكيم وفق معايير وضوابط موضوعية.

 

 

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الفيوم جامعه الملتقي القمي المصرية

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