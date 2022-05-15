عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاده.. عادل المهيلمي ترك الحقوق واختار التمثيل.. نوستالجيا

عادل المهيلمى
عادل المهيلمى

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان عادل المهيلمى الذى اشتهر بعدد من الأدوار الثانوية إلا أنه ترك بصمة وعلامة من خلالها حيث قدم أدوارا مختلفة ومتنوعة بين الخير والشر. 

 

ولد عادل المهيلمى فى 15 مايو عام 1926، وكان والده يعمل مديرا عاما لمجموعة محلات جاتينيو الذي يقع في وسط البلد، وكان يصر على أن يلتحق ابنه عادل بكلية الحقوق لكي يصبح وزير وبالفعل التحق عادل بكلية الحقوق كما أراد والده، لكنه اتجه بعد ذلك إلى مجال التمثيل كي يحقق حلم حياته منذ الصغر.

 

بداية عادل المهيلمى  

وبعد أن تخرج عادل المهيلمى فى المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل التحق باختبارات الإذاعة ونجح في اجتيازها بشهادة محمد فتحى الذى كان ملقب بـ كروان الإذاعة قال عن صورته له : “أنت أكثر من رائع وصوتك الرخيم ده الإذاعة مفتقداه بقالها كتير، واتوقع لك مستقبل بارع معانا وياريت متفكرش تشتغل إلا في الإذاعة”، ولكن عادل قرر العمل في التلفزيون والمسرح لأن طموحه كان منصب على العمل أمام الكاميرا وليس خلفها، تزوج عادل المهيلمي ثلاث مرات كانت من أشهرهم زوجته الثانية منى، وهي ابنة لواء شرطة ومن خارج الوسط الفني ورزق منها بابنه الوحيد أحمد. 

 

وفاة عادل المهيلمى  

توفي الفنان عادل المهيلمي في يوم 21 يونيو عام 2001 عن عمر يناهز 75 عام بعد صراع سنوات مع المرض حيث أصيب في سنوات عمره الأخيرة بمرض القلب، توغل المرض في جسده وتطور الأمر إلى أن أصيب بأكثر من ذبحة قلبية ولذلك نصحه الطبيب بالابتعاد عن التدخين بشكل نهائي ولكنه لم يستطع وظلت تتدهور حالته إلى أن وافته المنية في يوم 21 من شهر يونيو وذلك في عام 2001 عن عمر يناهز 75 عام قدم خلالها العديد من الأعمال الفنية المتنوعة والناجحة التي لا زالت راسخة في ذاكرة جمهوره ومحبيه، نسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

عادل المهيلمى أخبار عادل المهيلمى أعمال عادل المهيلمى الفنان عادل المهيلمى ذكرى ميلاد عادل المهيلمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فبركة أم لعنة قادمة.. القصة الكاملة لـ "غفوة" أبو الهول

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

التموين: مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لصاحب بطاقة التموين حتى 30 يونيو

نحلة تقتل شابا بالغربية.. فيها سم قاتل وتهاجم الإنسان في 3 حالات

أبو الهول ..هل أغمض الحارس الأمين عينيه حقا؟ القصة الكاملة "فيديوجراف"

قرار جمهوري بنقل رئيس بمحكمة استئناف طنطا إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين

هالة السعيد : علاوة دورية مناسبة للقطاع الخاص نهاية العام

رئيس الوزراء: من الوارد زيادة نسبة الفائدة خلال الفترة المقبلة

موضوعات متعلقة

ماجدة الرومى تدلى بصوتها فى الانتخابات النبابية اللبنانية

نشوب حريق فى منزل الإعلامية هبة الأباصيرى

فى عيد ميلادها.. تعرف على أبرز محطات أصالة الفنية والزوجية

فى عيد ميلادها.. قصة حب أصالة وفائق حسن وحلمها الطفولى

خروج عبد الرحمن أبو زهرة من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية| خاص

الاختيار 3.. تسريب فيديو جديد يفضح خيرت الشاطر بحديثه عن أبو الفتوح

صفاء سلطان تطرح أغنية فلسطين بلادي خلال أيام.. فيديو

تبدأ بـ 575 جنيها.. أسعار تذاكر حفل تامر حسني في التجمع الخامس

ترشيحاتنا

دعاء الستر من الفضيحة.. يحفظك من تقلبات الزمان

الغرفة التجارية الأمريكية ترأس وفد GreenTech إلى مصر قبل COP27

الدراسة سبتمبر المقبل.. إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة على مستوى الجمهورية

وزيرة الهجرة عن طالبة ولدت بدون ساقين: روحها أكبر من أي تحدٍ

نشاط الرياح متواصل .. الأرصاد: الطقس مستقر حتى نهاية الأسبوع

شاهد... لحظة النطق بالحكم على 8 متهمين في قضية التخابر مع داعش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة الغربية العسكرية تستقبل زيارة للأطفال من المدن والقرى الحدودية بنطاقها

شركة بريطانية تستبدل رواتب الموظفين بالذهب بدلاً من النقود

فى عيد ميلادها.. تعرف على أبرز محطات أصالة الفنية والزوجية

شاهد.. أكبر شخص في العالم بإمكانه الوقوف على رأسه لساعات|فيديو

فيديو

ليفربول يحتفي بـ مؤمن زكريا بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي.. فيديوجراف

هل نام فعلا؟.. حقيقة إغلاق أبو الهول عينيه| فيديو

أمينة خليل: لم أتقاض أجرا ببرنامج رامز جلال.. واستعين بإلهام شاهين في الخناقات

القوات المسلحة: مقتل 4 تكفيريين بشمال سيناء وضبط عدد كبير من الأسلحة مختلفة الأنواع

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ