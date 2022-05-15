برلماني يثمن دعم الاتحاد الأوروبي لمصر لتصبح منفذاً لتصدير الطاقة

أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بتصريحات سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة كريستيان برجر التى أكد فيها أن اتفاقية الشراكة الجديدة بين مصر والاتحاد الأوروبى للأعوام السبعة المقبلة تتضمن دعم مصر كى تصبح منفذا مهما لتصدير الطاقة لدول شرق البحر المتوسط ، مؤكداً أن هذه التصريحات تتفق مع الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى التى أعلن فيها تحويل مصر لمركز إقليمي كبير لتداول الطاقة.

وأكد " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية التى تؤهلها لتكون واحدة من أهم الدول الواعدة فى مجال الطاقة والغاز والبترول على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا، خاصة أن مصر نجحت ولأول مرة فى عهد الرئيس السيسى فى تصدير الغاز والطاقة، مشيراً إلى أن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز والكهرباء والاتجاه للتصدير يحقق لها مكاسب اقتصادية كبيرة خاصة فيما يتعلق بتوفير العملة الصعبة والحد من الفاتورة الاستيرادية.

وقال النائب السيد شمس الدين إن وجود الغاز الطبيعى والكهرباء بكميات كبيرة داخل مصر سيكون له آثاره الإيجابية على الصناعات المصرية فى مختلف المجالات المتعلقة بإقامة المشروعات الاستثمارية الزراعية والصناعة والسياحية وغيرها مطالباً من الحكومة الاستمرار فى سياساتها لتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وكان سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، فى تصريحاته أنه تم الانتهاء من التفاوض بشأن الاتفاقية، وسيتم تفعيل وثيقتها بين مجلس جمعية الاتحاد الأوروبي ومصر في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن استراتيجية هذه الاتفاقية تتشابه مع سابقتها التي دامت ايضا لسبع سنوات حيث تحتوي ثلاثة فصول كبرى؛ الأول حول الاقتصاد والمجتمع، والثاني حول السياسة الخارجية، والثالث حول الحوكمة والاستقرار.

وأوضح أن الفارق بين الاتفاق السابق والمقبل هو أن الجديد سيأخذ بعين الاعتبار ما حدث من تطورات، مثل قضايا البيئة والتغير المناخي، والاتصال والتحول الرقمي للاقتصاد وكذلك جزء مهم حول التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، كما سيكون هناك تركيز خاص على الطاقة، فمصر تتطلع إلى أن تكون ميناء لتصدير الطاقة لدول شرق البحر المتوسط وإفريقيا، حيث أن لديها عددا من المصادر المهمة للطاقة، فهناك حقول الغاز في البحر المتوسط، ومحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهذا يمكن تحويله إلى مصدر للطاقة الهيدروجينية.

وعن تعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر بشأن تنظيم مؤتمر COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل قال برجر "نتعاون مع مصر على نطاق واسع بشأن قضية التغير المناخي.

وعلى صعيد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة COP27، فقد زار مصر نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس خلال أبريل الماضي، حيث عقد لقاءات مثمرة مع مسئولين مصريين على صعيد التنسيق للمؤتمر، وسيكون لنا دور مهم به، إذ نتعاون بقوة مع مصر في الإعداد له، بالتنسيق مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي UNDP وسنعلن عن تفاصيل هذا التنسيق خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

تجدر الإشارة الى أن الاتحاد الأوروبي كان قد وقع في التاسع من مايو الجاري منح تنموية مع مصر بقيمة 138 مليون يورو.