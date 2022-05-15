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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميار شريف تفوز ببطولة كارلسروه للتنس وتقترب من تصنيف الـ 50 عالميا

صدى البلد

سطرت نجمة التنس الذهبية ميار شريف، تاريخا جديدا للتنس المصري مع إمكانية دخولها تصنيف الـ ٥٠ الأوائل عالميا في التصنيف الجديد، وذلك بعد أقل من ستة أشهر من دخولها نادي الـ ١٠٠ الكبار، مما يجعلها من أسرع اللاعبات تقدما في المراكز العالمية في التنس.

 

وجاء ذلك بعد فوزها ببطولة كارلسروه الدولية للتنس بألمانيا عقب تغلبها علي منافستها الأمريكية بيرناردا پيرا بنتيجة ٢-٠ بدون رد.

 

وقال شريف منصف رئيس كونيكشن سپورتس والوكيل الحصري لنجمة التنس العالمية: "تتقدم ميار بخطوات ثابتة في المراكز، وتعمل بكل الجهد بمساعدة الفريق بالكامل علي تحقيق تطور ملحوظ في المستوي الفني والعقلي والبدني، بما ينعكس علي تحقيق الألقاب، والتطور في التصنيف العالمي".

 

 وأضاف: "أعيش يوميا الكفاح الدائم، والإصرار، والمجهود الذهني والبدني الذي تبذله النجمة المصرية العالمية لتحقيق هذه الإنجازات، لكننا كفريق نعتبر كل نجاح يتحقق هو مجرد بداية، وأننا أمام مشوار طويل ملئ بالتحديات، والفرص أيضا أمام ميار، والرياضة المصرية، والتنس المصري".

 

الجدير بالذكر أن النجمة المصرية سوف تطير اليوم مباشرة الي الرباط لبدء بطولة الجائزة الكبري بالرباط، وذلك في إطار الاستعداد لمشاركتها في أكبر بطولات التنس في العالم - رولاند جاروس، والتي تنطلق فعالياتها بباريس بدءا من ٢٢ مايو الجاري، ويصاحب النجمة المصرية وفد مصري من الرعاة، ولاعبي، ومشجعي التنس المصري، بإلاضافة للدبلوماسية والجالية المصرية بباريس.

التنس ميار شريف

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