إليسا عبر تويتر: يللي ما انتخب شو ناطر .. مبسوط بالوضع متل ما هوي؟

حفزت الفنانة إليسا الناخبين في لبنان علي أداء الانتخابات، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت إليسا في تويتة لها: “يللي ما انتخب شو ناطر؟ مبسوط بالوضع متل ما هوي؟ منو تعبان وما عصّب كل هالسنين؟ ما عندو رأي يعطيه من اللي صاير؟ ليش الاستسلام بهالطريقة وشو بيفيد النق والشكوى إذا اليوم ما عملنا واجبنا؟”.

وعرضت قناة "euronews (عــربي)" فيديو يوضح فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين اللبنانيين، في أول انتخابات نيابية في البلاد تعقب سلسلة أزمات بينها انهيار اقتصادي واحتجاجات غير مسبوقة ضد السلطة وانفجار كارثي في بيروت.

وأضاف الفيديو أنه يحق لأكثر من 3,9 ملايين ناخب أكثر من نصفهم من النساء، التوجه إلى صناديق الاقتراع التي ستبقى مفتوحة حتى الساعة السابعة بعد الظهر لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات.

وأوضح الفيديو، أنه تم فتح صناديق الاقتراع وسط ازدحام لمندوبي ومتطوعي اللوائح المتنافسة داخل المراكز وفي باحاتها وسط انتشار أمني.

ومن المرجح أن تعلن النتائج النهائية، التي ستحدد نواب البرلمان الـ128 لدورة من أربع سنوات، في اليوم التالي.