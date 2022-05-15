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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إليسا عبر تويتر: يللي ما انتخب شو ناطر .. مبسوط بالوضع متل ما هوي؟

إليسا
إليسا

حفزت الفنانة إليسا الناخبين في لبنان علي أداء الانتخابات، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت إليسا في تويتة لها: “يللي ما انتخب شو ناطر؟ مبسوط بالوضع متل ما هوي؟ منو تعبان وما عصّب كل هالسنين؟ ما عندو رأي يعطيه من اللي صاير؟ ليش الاستسلام بهالطريقة وشو بيفيد النق والشكوى إذا اليوم ما عملنا واجبنا؟”.

إليسا تحفز الناخبين في لبنان : عندنا حق .. والحق ما بيموت

شاهد.. لحظة فتح أبواب مراكز اقتراع الانتخابات النيابية في لبنان

وعرضت قناة "euronews (عــربي)" فيديو يوضح فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين اللبنانيين،  في أول انتخابات نيابية في البلاد تعقب سلسلة أزمات بينها انهيار اقتصادي واحتجاجات غير مسبوقة ضد السلطة وانفجار كارثي في بيروت.

وأضاف الفيديو أنه يحق لأكثر من 3,9 ملايين ناخب أكثر من نصفهم من النساء، التوجه إلى صناديق الاقتراع التي ستبقى مفتوحة حتى الساعة السابعة بعد الظهر لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات.
وأوضح الفيديو، أنه تم  فتح صناديق الاقتراع وسط  ازدحام لمندوبي ومتطوعي اللوائح المتنافسة داخل المراكز وفي باحاتها وسط انتشار أمني.

ومن المرجح أن تعلن النتائج النهائية، التي ستحدد نواب البرلمان الـ128 لدورة من أربع سنوات، في اليوم التالي.

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