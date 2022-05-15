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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أتليتكو مدريد يعلن رحيل سواريز نهاية الموسم الحالي

سواريز
سواريز

أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني، رحيل مهاجمه الأورجوياني لويس سواريز، عن الفريق،نهاية الموسم الحالي.

وكان سواريز انضم لصفوف أتليتيكو مدريد في صيف 2020 بعد رحيله عن برشلونة، وتمكن في موسمه الأول من مساعدة "الروخيبلانكوس" على تحقيق لقب "الليغا" الغائب عن خزائن الفريق منذ 2014.

وكان أتلتيكو مدريد قد تعاقد مع اللاعب لمدة موسمين تنتهي بنهاية الموسم الحالي.

وتمكن سواريز من المشاركة في 81 مباراة مع أتلتيكو مدريد، سجل خلالها 34 هدفاً، وساهم بصناعة 6 آخرين.

ويلعب أتلتيكو مدريد مباراته الأخيرة على ملعبه هذا الموسم ضد إشبيلية بعد قليل، ويأمل في حسم اللقاء، من أجل ضمان مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وستكون فرصة سانحة لتوديع الجماهير للمهاجم الأورجوياني، في تقليد دائم لنادي العاصمة.

 

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