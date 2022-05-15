فقدنا قامة صحفية وثقافية كبيرة.. وزير الأوقاف ينعى صلاح منتصر

نعي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الكاتب الصحفي صلاح منتصر، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم عن عمر يناهز 87 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وكتبت الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف عبر حسابها الرسمي “تويتر”: “رحم الله الأستاذ صلاح منتصر رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، لقد كان رحمه الله مدرسة وحده، وفقدنا بوفاته قامة صحفية وثقافية كبيرة، وخالص العزاء لأسرته وللأسرة الصحفية”.

وتقام صلاة الجنازة وتشييع جثمان الراحل الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر غدا، الإثنين، بمسجد عمر مكرم عقب صلاة الظهر.



ونعى الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الصحفى صلاح منتصر، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة دار المعارف، ورئيس تحرير مجلة أكتوبر، باعتباره واحدا من أهم كتاب الأهرام.



وقال إننا فقدنا أحد أهم رموز الصحافة الوطنية المخلصة والذى أفنى حياته فى الدفاع عن بلده، واضعا مصلحتها فوق أى اعتبار وأنه كان صحفيا ومفكرا بارزا ورجلا وطنيا من طراز فريد.

ودعا المولى عز وجل إلى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه والأسرة الصحفية الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.