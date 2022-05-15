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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير تربوي: الأوراق البيضاء مهمة للطلاب ولا أرى أي سبب لمنعها

امتحانات صورة أرشيفية
امتحانات صورة أرشيفية

سادت حالة من الغضب بين جميع طلاب الصف الأول الثانوي، وذلك بعد قرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بمنع دخول الامتحانات بورق أبيض، لاستخدامه كمسودات للتفكير في حل الأسئلة.

قال الدكتور أحمد الجيوشي الخبير التربوي ونائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني السابق، أن ورقة الامتحان لابد لها أن تتوافر بها عدد من المعايير أن فكرة وجود ورقة بيضاء ليستخدمها الطالب كمسودة أمر بسيط ولا ينبغي أن نشغل بالنا بيه فهي عبارة عن ورقة بيضاء يستخدمها الطالب في التفكير من خلالها وهو أمر متعارف علية منذ سنين، وأن اذا كانت الفكرة فى منعها لمنع خوفا من الغش فلماذا لا تتكلف الوزارة بتقديم الورقة للطلاب وأن يقوم المراقب في اللجان بتفتيش الورقة قبل الامتحان .

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وصرح الدكتور الجيوشى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الورقة مفيدة للطالب وأن إذا كان الهدف من منع الورقة أن يقوم الطالب بإعمال عقله وذهنه بشكل كامل فلماذا تسمح الوزارة بوجود الآلة الحاسبة في الامتحانات مادامت تريد أن يقوم الطالب بعمل كل شيء واستنتاج خطوات الحل من خلال ذهنه فقط  فعليه لابد أن يتم منع استخدام الآلة الحاسبة إذا كانت هذه الوسيلة لمنع ورقة المسودة.

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا يجوز لطلاب مرحلة الثانوية العامة دخول اللجان بـ “أوراق بيضاء” لاستخدامها كمسودات.

وقال وزير التربية والتعليم : لقد تم توفير كل ما يحتاجه الطلاب في لجان الامتحانات من جانب واضعي الامتحانات .

وأضاف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، فقال إن درجات ونتيجة الصف الأول والثاني الثانوي لقياس ما وصل إليه أبنائنا في التعلم وليست لدخول الجامعة، أنهم يجرون تطويرًا في نوعية أسئلة أولى وتانية ثانوي وعقد الامتحانات الكترونيًا يعتبر جهدا خارقا.

واستكمل: "نختبر القدرات الذهنية للطلاب في امتحانات أولى وثانية ثانوي ولا نحتاج لورقة بيضاء للحل والاسئلة لتشغيل المهارة الذهنية وليس للكتابة على ورقة بيضاء وتطبيق الامر على الجميع امر عادل".

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