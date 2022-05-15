صلاح عبد الله عن احتفال محمد صلاح مع مؤمن زكريا: رسالة للجميع

علق الفنان صلاح عبد الله علي احتفال محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بكأس الاتحاد الإنجليزي مع مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق.

وكتب صلاح عبد الله في تويتة له: “شوف يامؤمن..اللي عمله #صلاح لـ #مؤمن..ومعاه فريقه #الإنجليزي..رسالة لينا ياعزيزتي وياعزيزي..رسالة بعنوان(كيف تكون إنسان) بغض النظر عن #الديانة_والمكانة_والمكان”.

وتوج فريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب، بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على نظيره فريق تشيلسي بركلات الترجيح بنتيحة 6/ 5 فى المباراة التى جمعت بينهما علي ملعب ستاد ويمبلي.

فريق ليفربول حقق بطولته الـ 67 كأكثر نادي تحقيقاً للبطولات في إنجلترا بعد فوزه على تشيلسي بركلات الترجيح 6-5.

وشهدت مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، تعرض محمد صلاح نجم ليفربول للإصابة ونزول البرتغالي جوتة بدلا منه.

ونال محمد صلاح 6 ألقاب رفقة فريق ليفربول الإنجليزي فى دورى البريميرليج وكأس الرابطة وكأس الاتحاد وكأس العالم للأندية.

صدى البلد يستعرض البطولات التي حصدها محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي على المستوى المحلي والدولي.

الدوري الإنجليزي

كأس الاتحاد الإنجليزي

كأس الرابطة

دوري أبطال أوروبا

السوبر الأوروبي

كأس العالم للأندية

يذكر أن فريقا ليفربول وتشيلسي لجأ إلى الضربات الترجيحية بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي والإضافي، وتعادلهما سلبيًا، مساء أمس السبت.

وسجل ليفربول 6 ضربات رغم إهدار ساديو ماني ضربة، في حين سدد تشليسي 5 ضربات، وأضاع لاعباه سيزار أزبيلكويتا وماوسون ماونت ضربتين.

وحصد ليفربول اللقب الثامن لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، لينجح في معادلة رقمي تشيلسي وتوتنهام.

واتسمت المباراة بالإثارة منذ الدقائق الأولى، التي سيطر خلالها ليفربول على مجريات المباراة قبل أن تسنح فرصة تسجيل هدف لتشيلسي أضاعها كريستيان بوليسيتش.

وأمام استحواذ ليفربول اعتمد تشيلسي على الهجمات المرتدة.

ودام العقم التهديفي في الشوط الثاني للمبارة، وسط إهدار الفريقين للعديد من الفرص التهديفية. واستمر ذلك حتى الأشواط الإضافية.

وكان الريدز قد حقق كأس الرابطة الإنجليزية وكأس إنجلترا، وأمامه المنافسة الصعبة مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا حيث من المقرر أن يواجه ريال مدريد بنهائي المسابقة في 28 مايو الجاري.