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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل انطلاقه بيومين.. أبرز المشاركات العربية وضيوف النسخة 75 من مهرجان كان

شعار مهرجان كان
شعار مهرجان كان

ساعات قليلة وتنطلق فعاليات النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي الذي ينتظره محبو الفن حول العالم، حيث تستمر فعاليات المهرجان في الفترة من 17 إلى 28 مايو بالحضور الشخصي للنجوم وصناع السينما حول العالم، تفوقا كبيرا للمواهب العربية والمصرية، وتقلد مواهب شهيرة مناصب مهمة.

وتشهد فعاليات مهرجان كان العديد من المشاركات العربية سواء بالأفلام أو لجان التحكيم، أو ضيوف المهرجان ومن بينهم الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي حرص على السفر لحضور هذا الحدث العالمي. 

ضيوف مهرجان كان 

ضيوف المهرجان

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، قائمة المقابلات والندوات الصحفية المقرر إقامتها، وتضم قائمة الضيوف كل من النجم الإسباني خافيير بارديم، الذي يلتقي مع الصحفيين والنقاد يوم الجمعة 27 مايو، فيما تقام ندوة الفنان الدنماركي مادس ميكلسن يوم السبت 26 مايو. 

تقام أيضا لقاءات مع كل من الممثلة الفرنسية آجنس جاوي، يوم 3 مايو، والسيناريست الألمانية أليس روهرواتشر يوم 27 مايو، والجلسات مفتوحة للجمهور أيضا.

تكريمات مهرجان كان 

فورست ويتكر

تشهد النسخة المقبلة من مهرجان كان السينمائي الدولي، حضورا وتكريما خاصا للممثل الحائز على الأوسكار فورست ويتكر، ومنحه السعفة الذهبية عن مشواره الفني ومساهمته في إثراء السينما العالمية. 

حصل الممثل الأمريكي فورست ويتكر على العديد من الجوائز والتكريمات طوال مشواره الفني، ولكن تعد السعفة الذهبية علامة في تاريخ أي فنان أو صانع أفلام، وسبقه في الحصول عليها العديد من الأسماء كان آخرهم جودي فوستر العام الماضي. 

يشارك أيضا فورست ويتكر في مهرجان كان بفيلمه الجديد "من أجل السلام -  For the Sake of Peace" وهو عمل من إنتاجه ويعرض بشكل خاص يوم الأربعاء 18 مايو وتدور أحداثه عن دولة جنوب السودان. 

كما تحصل الفنانة الشهيرة فيولا ديفيس على تكريم خاص على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، وتقدمه مؤسسة Kering Group بالتعاون مع إدارة مهرجان كان، عن أعمالها التي تدافع عن المرأة وحقوق الأقلية وتعد من أبرز النجمات الفاعلات في مجالها خلال سنوات عملها بالفن. 

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ديبيكا بادكون وأصغر فرهادي.. أسماء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في مهرجان كان

المشاركات العربية في مهرجان كان 

يسري نصر الله 

تترأس المخرجة التونسية كوثر بن هنية لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية لنسخة 2022 ، التي حقق فيلمها الأخير الرجل الذي باع ظهره نجاحا كبيرا وتم عرضه في عدد كبير من المهرجانات الشهيرة حول العالم.

كما يعرض فيلم Three Thousand Years of Longing عالميا لأول مرة خارج المنافسة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي، الذي يشارك فيه الفنان نيقولا معوض. 

ويعتبر نيقولا معوض هو الممثل العربي الوحيد المشارك في الفيلم، وتدور أحداثه حول باحثة تكتشف في رحلتها إلى إسطنبول أن الجن يقدم لها ثلاث أمنيات مقابل حريته وكل ما تريده هو الحب. 

كما يترأس الناقد المصري أحمد شوقي لجنة تحكيم النقاد "الفيبريسي" في النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي. 

وأعلن الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي)، عن لجنة تحكيم هذا العام، وتضم عضوية تسعة نقاد من قارات العالم المختلفة.

فيما اختير المخرج يسري نصر الله كرئيس للجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، ومن المقرر أن تضم اللجنة أربعة أعضاء بخلاف المخرج المصري.

يعرض فيلم المخرجة المغربية مريم توزاني القفطان الأزرق أو " The Blue Caftan" ضمن مسابقة "نظرة ما"، وهي المشاركة الثانية لها بعدما عرض فيلمها السابق "آدم" لأول مرة بنفس المسابقة. 

الفيلم الذي أنتجه زوجها نبيل عيوش، تدور أحداثه حول زوجان يديران متجرا تقليديا لتفصيل وبيع القفطان المغربي، وقاما بتوظيف شاب لمساعدتهما في العمل لتبدأ حياتهما في الانهيار بسبب ميول الزوج المثلية تجاه الشاب. 

كما يشارك أيضا فيلم المخرجة الفلسطينية مها الحاج حمى البحر الأبيض المتوسط أو Mediterranean Fever في مسابقة "نظرة ما"، وهو عمل تدور أحداثه حول كاتب طموح لكنه يعاني من الاكتئاب ويعيش في حيفا، ويساعده جاره المحتال على تنفيذ مخطط خطير.

مهرجان كان فعاليات مهرجان كان حسين فهمي أفلام مهرجان كان Arts Entertainment

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