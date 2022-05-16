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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ علوم سياسية : ليس من مصلحة العالم توسيع النطاق الجغرافي للحرب الأوكرانية..فيديو

أوكرانيا
أوكرانيا

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، إن توسيع نطاق الصراع الدولي والنطاق الجغرافي للحرب لن يحدث إلا عن طريق الخطأ، مشددًا على أنه ليس من مصلحة روسيا أو الغرب متمثل في أمريكا توسيع النطاق الجغرافي للحرب الأوكرانية، موضحًا أنه منذ بداية الحرب كان هناك تفاعلات أمريكية روسية، منوهًا بأن أوكرانيا نجحت في اغتيال عدد من الجنرالات بناءً على معلومات قادمة من الولايات المتحدة، رغم حرص الرئيس الأمريكي جو بايدن، على عدم انتصار روسيا في هذه الحرب نهائيًا، وسوف يبذل أقصى جهد لمنع حدوث هذا الانتصار، لكنه لا يريد إذلال روسيا.  


وأضاف "هلال"، خلال حواره مع برنامج "المشهد"   المذاع عبر فضائية"TEN"،  أننا الأمام أمام حرب طويلة وممتدة وأصبحنا نتعايش معها، موضحًا أن اخر دعم من أمريكا لأوكرانيا 40 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الصين سوف تدخل حال ادركت أن الاقتصاد الروسي سوف ينهار؛ لعلمها أنه حال سقطت روسيا سيصبح الدور على الصين.  

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن بعض المؤرخين الأمريكان يراهنوا على وجود خلافات صينية روسية، ولكن الصين تدرك أن هزيمة روسيا بداية لزيادة الضغط عليها، موضحًا أن الخصم الرئيسي لأمريكا هو الصين وليس روسيا.  

الاقتصاد الروسي الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة روسيا أمريكا انتصار هزيمة اقتصاد أوكرانيا

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