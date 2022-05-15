الزمالك يحسم صفقة مهند لاشين لاعب طلائع الجيش

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن حسم إدارة الكرة صفقة مهند لاشين لاعب وسط فريق طلائع الجيش خلال الأيام القليلة الماضية.

يأتي هذا عقب الجلسة التي جمعت مسئولي القلعة البيضاء مع اللاعب والاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بعقده.

وكان مسئولو الزمالك فتحوا باب المفاوضات مع مهند لاشين قبل بداية الموسم الحالي، إلا أن قرار منع الأبيض من القيد لفترتي قيد حال دون انضمام لاعب الوسط الدولي للقلعة البيضاء.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الكرة اتفقت مع اللاعب على كافة التفاصيل الخاصة بعقده وأن لاشين قام بالتوقيع على عقود مبدئية للانتقال إلى الزمالك بداية من الموسم المقبل.