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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: البنوك الرقمية تدعم الدولة فى مواجهة الاقتصاد غير الرسمي

البنك المركزي
البنك المركزي

قال الدكتور عبدالمنعم السيد ،مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن توجه البنك المركزي المصري الي طرح رخصة البنوك الرقمية بالسوق المصرية ل 5 بنوك خلال الأسابيع القليلة المقبلة خطوه تدعم خطة  الدولة للشمول المالي.

أضاف الدكتور عبدالمنعم السيد ،مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"أنه بطرح المركزى الرخصة الرقمية للبنوك الخمس وهمً" بنك مصر و4 بنوك أخرى عربية وخاصة" ستكون مصر ثالث دولة عربية لديها بنوك رقمية لتقليل التعامل النقدي وسداد كافة المستحقات عن طريق الدفع الالكتروني مما يكون له أثر إيجابي في  محاربة الاقتصاد غير الرسمي.

وكشف الدكتور عبدالمنعم السيد ،مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية عن إرتفاع حجم التعاملات الإلكترونية بالسوق المصرية  لأكثر من 6.4 تريليون جنيه فى 2022، مقابل 4.2 تريليون جنيه في 2020.

أوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن إجمالي حجم التعاملات عبر تطبيق "انستاباي" للتحويل بين البنوك سجلت نحو ملياري جنيه بعدد معاملات بلغت 500 ألف معاملة منذ إطلاقه رسميا في مارس الماضي وبلغ عدد نقاط البيع الإلكترونية في مصر نحو 800 ألف نقطة بيع إلكترونية، كما تخطت ماكينات الصراف الآلي 19 ألف ماكينة.

زيادة أعداد شركات التكنولوجيا المالية

وذكر الدكتور عبدالمنعم السيد أن هناك زيادة كبيرة فى حجم المدفوعات الإلكترونية والدفع عبر وسائل الدفع الإلكترونية والهاتف المحمول، وذلك مع زيادة أعداد شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة والتي تزايد أعدادها  من شركتين خلال عام 2014؛ لتصل إلى 112 شركة خلال الوقت الراهن .

 

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