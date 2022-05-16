بعد غيابها لمرضها.. الملكة إليزابيث تفاجئ الجميع في حفل اليوبيل

بعد تكهنات كثيرة حول حالتها الصحية وقدرتها على الحركة وحضور الاحتفالات الرسمية، كسرت كل التوقعات وظهرت الملكة إليزابيث الثانية أخيرًا في احتفالات اليوبيل البلاتيني الخاص بها.

وكان الحدث التاريخي قد تم إذاعته على محطات التليفزيون بالمملكة المتجدة البريطانية، وكانت تضم الاحتفالات عروض موسيقية ومسيرات، وكان من بين الحضور الفنان العالمي "توم كروز".



ووصلت الملكة في سيارة رينج روفر الكلاسيكية الخاصة بها ، برفقة موكب من الخيول وهي تشق طريقها ببطء للخروج من المقعد الخلفي بمساعدة عصا للمشي.

انطلق الحشد عندما وصلت سيارتها إلى ساحة العرض، وأستعانت الملكة بـ مصعد من مستوى الأرض إلى مكان الاحتفال، مما منعها من إجبارها على صعود السلالم.

ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد استخدمت مصعدًا صغيرًا من سيارتها في المنطقة إلى مقعدها في المنصة، نظرًا لكونها تبلغ من العمر 96 عامًا وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تستعين فيه الملكة بالمصعد".

ثم جلست في وقت لاحق على عرش مبطن وبطانية على ركبتيها لمشاهدة الإجراءات في الهواء الطلق ، بينما كان الحراس الخياليون يؤدون عزفًا على الموسيقى.

يأتي ذلك بعد أن تركت مشاكلها الصحية غير قادرة على الظهور في افتتاح البرلمان، وهو حدث لم تكن قد فاتته سوى مرتين من قبل ، في المرتين بسبب الحمل.

