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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

في مشهد مرعب.. تساقط الطيور من السماء على الأرض في الهند| شاهد

صدى البلد

في مشهد مرعب وغريب سقطت آلاف الطيور من السماء على الأرض وهي شديدة الإعياء، فقد كانت الطيور منهكة وجافة بسبب موجة الحر الوحشية.

يقول عمال إنقاذ الحيوانات في "أحمد أباد" أكبر مدينة في ولاية غوجارات بغرب الهند ، إنهم يعالجون عشرات الطيور كل يوم مع تجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية.

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تراوحت الطيور بين النسور والحمام ، كما تأثرت حيوانات أخرى مثل القطط، واضطر رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" للتحذير من حرائق محتملة كما حدث من قبل احتراق مساحات شاسعة من جنوب آسيا في بعض أشد درجات الحرارة حرارة.

في أحمد أباد ، يقول الخبراء إن موجة الحر تجفف مصادر المياه بالمدينة ، مما يضر بالحياة البرية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ويعمل الأطباء البيطريون في مستشفى الحيوانات في Jivdaya Charitable Trust بلا توقف لمساعدة الحيوانات المنهكة، وقال مانوج بهافسار ، الذي ينقذ الطيور منذ أكثر من عقد ويعمل مع مؤسسة الثقة: "كان هذا العام من أسوأ الأعوام في الآونة الأخيرة".

وأكمل :"لقد شهدنا زيادة بنسبة 10٪ في عدد الطيور التي تحتاج إلى الإنقاذ"، وقد شوهد أطباء بيطريون وهم يضخون الماء في أفواه الطيور ويطعمونها بأقراص الفيتامينات المتعددة.

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هناك أيضًا قلق للبشر ، حيث ينصح مسؤولو الصحة في ولاية غوجارات المستشفيات بإنشاء أجنحة متخصصة لضحايا ضربة الشمس أو غيرها من الأمراض المرتبطة بموجات الحر.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في أحمد آباد إلى 42 درجة مئوية و 43 درجة مئوية و 44 درجة مئوية في الأيام المقبلة، وكان شهر مارس الأكثر سخونة في الهند منذ أكثر من 100 عام ، ومنذ ذلك الحين توفي أكثر من عشرين شخصًا بشكل مأساوي بسبب الاشتباه في ضربة شمس.

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