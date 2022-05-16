وفاة طفل بين فكي كلب شرس في بريطانيا

توفي طفل في الثالثة من عمره في المستشفى بعد أن اعتقدت الشرطة أنه تعرض لهجوم من قبل كلب شرس مزق جسد الصغير بين فكيه، فيما وصفته السلطات بأنه حادث مدمر.

هرع المسعفون إلى مكان الحادث في روتشديل، بعدما تلقوا بلاغًا عن إصابة الطفل إثر هجوم عنيف من قبل كلب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

تم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى حيث أعلن عن وفاة الطفل على الفور، حيث كانت جروحه غائرة، ولم يتم إجراء أي اعتقالات في هذه المرحلة ، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد الظروف.

وقال مديرالمباحث جيمي دانيلز ، من قسم الحماية العامة والجرائم الخطيرة: "هذه حادثة مأساوية ومدمرة ، وتفكيرنا مع العائلة"، واضاف "نحن نحقق في الحادث والحوادث السابقة التي تعرضت لها كلاب في هذا العنوان".

وأكمل:"في حين أن استفساراتنا لمعرفة ما حدث ستكون دقيقة وهي في مهدها ، نشك في أن هذا الطفل الصغير قد مات ، للأسف ، متأثراً بجروح أصيب بها نتيجة هجوم كلب".



وأشار:"لا يسعني إلا أن أؤكد للجميع أننا سنعمل بلا هوادة لتحديد الظروف الكاملة التي أدت إلى هذه المأساة ، وبينما نحتفظ بعقل متفتح ، يتم الآن التعامل مع هذا على أنه تحقيق جنائي".