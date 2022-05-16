BMW تعيد النظر في خطط تسعير سياراتها الكهربائية لمواجهة تسلا

تزيد تكلفة السيارات الكهربائية عن نظيراتها من السيارات العادية التي تعتمد على محرك الاحتراق الداخلي الذي يعمل بالوقود، ويرجع ذلك في الأصل إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام اللازمة لإنتاج البطاريات.

يعتبر أغلى جزء في السيارة الكهربائية هو البطارية لهذا السبب تهدف BMW الى خفض أسعار البطاريات بنسبة تصل الى 30%، مما سيمكنها من بيع المركبات الكهربائية بسعر أرخص بكثير من سعرها الحالي.

يعتبر خفض أسعار البطاريات الذي تهدف له BMW هو الطريقة الواقعية الوحيدة لكسب المنافسة مع تسلا، قد يكون لعلامة تسلا التجارية نصيبها العادل من المشاكل المتعلقة بجودة البناء ومشاكل نظام القيادة الذاتية، لكنها تظل العلامة التجارية المتصدرة لفئة السيارات الكهربائية بالولايات المتحدة.

قال موقع أوتوموتيف نيوز العالمي ان العلامة التجارية البافارية ستعتمد في سياراتها الكهربائية على خلايا دائرية جديدة بدلاً من الخلايا المنشورية التي كانت تستخدمها ومن الجدير بالذكر أن تسلا كانت تستخدم بالفعل خلايا اسطوانية، والفرق هنا هو أن خلايا BMW ستتمتع بكثافة طاقة أعلى، مما سيسمح لها ببيع سيارات ذات مدى سير أطول بشحنة واحدة.

سيقوم شركاء BMW الحاليون بتصنيع الخلايا المستديرة الجديد. على الرغم من عدم ذكر أي شيء آخر حول مصادر قطع الغيار، فالمعروف أن BMW تشتري حاليًا بطاريات من الصين وكوريا الجنوبية والسويد.

لم يتضح بعد كيف ستتمكن BMW من خفض التكاليف بنسبة 30%، وبرغم انخفاض أسعار البطاريات بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية، فإنها تظل مرتفعة بسبب الزيادات الحادة في أسعار المواد الخام اللازمة لتصنيع البطاريات، ومن المحتمل أن تستغرق هذه الأسعار سنوات حتى تستقر، لكن BMW تتوقع أن تستفيد سياراتها i7 و i5 القادمين من خططها الجديدة، والذي سيتم طرحهما العام المقبل .