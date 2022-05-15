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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

BMW تعيد إنتاج سيارة M4 G82 بعد توقف 19 عاما

صدى البلد

أطلقت BMW الآلاف من الإصدارات الخاصة منذ تأسيس الشركة عام 1916 ، ولكن لم يكن هناك سوى طرازين من طراز Coupe Sport Lightweight تم إصدار أحدث إصدار منهم في عام 2003 باسم M3 E46 CSL، بينما يرجع تاريخ الإصدار السابق له إلى عام 1972 عندما تم تقديم 3.0 CSL كطراز خاص، وستعود السيارة الأيقونية بطراز M4 G82 الجديد في عام 2022 في 20 مايو، وخلال الأيام الماضية قدمت الشركة عدة إعلانات تشويقية.

 

وعرض قسم M على Instagram صور ضبابية مموهة لسيارة الكوبيه الرياضية M4 CSL تظهر في وضع جانبي بالكامل، حيث رأينا اللون اللافت للنظر من قبل في لقطات التجسس الأخيرة حيث تم تطبيق اللون الأحمر اللافت للانتباه على المقاعد الداخلية مع غلافها المصنوع من ألياف الكربون، وكان النموذج الأولي يحتوي على مفاتيح نقل الحركة باللون الأحمر وخياطة وشعار "CSL" مطرز على الجزء السفلي من الكونسول الوسطي.

 

والتقط عدسات التجسس نموذجًا أوليًا مموهًا بالكامل مع مسار صوتي متوسط ​​أثناء اختبار اللحظة الأخيرة، وعلى الرغم من التنكر، فإن الجزء الخلفي للسيارة مرئي تمامًا ويعمل بمثابة إيماءة بصرية لنماذج CSL السابقة، جيث توقع الكثير من التغييرات على M4 Competitionومن المتوقع أن تقدم BMWالماكينة التي تركز على المسار بدقة بمقعدين، وسيكون حذف المقعد الخلفي جزءًا من نظام غذائي أساسي يحلق أكثر من 220 رطلاً (100 كيلوجرام).

 

وستأتي سيارة M4 CSL بناقل حركة يدوي فقط، مع توفير الطاقة حصريًا للعجلات الخلفية، ويشاع أن محرك S58 سينتج قوة اجمالية تصل الى 503 حصان إلى ما يقرب من 550 حصان تشير الشائعات إلى أن BMW Mتخطط لسيارة Hommageتعتمد على M4 CSLبقوة تصل الى 600 حصان كإشارة للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها في عام 2022.

 

وعندما يتم طرحه لأول مرة بعد أسبوع من اليوم، سيكون السعر فلكياً نظراً لأنها سيارة نادرة سيتم إنتاج 1000 سيارة فقط منها.

BMW Coupe Sport Instagram M4 CSL الكوبية الرياضية

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