كبير الأثريين يتحدث عن أبو الهول ومفهوم العيون المغمضة عند المصريين القدماء



علق مجدي شاكر، كبير الآثريين بوزارة الآثار، على انتشار صور أبو الهول المفبركة، قائلا: انتشار الصور أوضح أن هناك قلة وعي كبير لدى البعض، ولكن الحدث تسبب في جذب السياحة والترويج.

وأضاف "مجدي شاكر" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، أبو الهول من أهم وأبرز الآثار المصرية، ويمكن أن نستغل الصور والشائعات للترويج للجانب السياحي، متابعا: هناك جانب إيجابي للحدث.

ولفت إلى أن تمثال أبو الهول مرتبط بالكثير من الأساطير والألغاز، كما أنه أقدم مريض في العالم أجمع لكونه مصنوع من الصخر الجيرى وهو ما جعل الطيور تتغذى منه.

وأوضح أن فكرة الاعتماد على العيون المغمضة مرفوضة لدي المصريين القدماء، سواء في تمثال أبو الهول أو المومياوات، مشددا على أن الأقاويل المنتشرة حول وجود برديات عن احتمالية حدوث مصائب غير صحيحة ولا داع للخوف.

وناشد الأسر المصرية بزيارة تمثال أبو الهول لمعرفة تاريخه والأساطير التي تدور حوله.