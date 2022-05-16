رويترز: حزب القوات اللبنانية المناهض لحزب الله يحصد عشرين مقعدا

أفادت وكالة رويترز، اليوم الإثنين، أن حزب القوات اللبنانية المناهض لحزب الله حصل على عشرين مقعدا في الانتخابات البرلمانية.

فيما قال رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أمس الأحد، إن الانتخابات اللبنانية سارت بشكل جيد بالرغم من عرقلة بعض القوى لها، مشيرًا إلى أن حزب القوات يأتي في صدارة الانتخابات على الصعيد المسيحي.

وأضاف جعجع في تصريحات لقناة "العربية" أن "المناطق التي يتواجد بها عناصر حزب الله شهدت مواجهات واشتباكات، وهناك تراجع في نسبة المشاركة في الانتخابات بمناطق حزب الله وحركة أمل".

وأوضح أن "حزب القوات اللبنانية أصبح الحزب المسيحي الأول في لبنان"، مضيفًا: "لا يمكن استمرار فريق إيران بالسيطرة على البرلمان اللبناني".

