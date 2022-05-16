للمرة الثانية.. كوريا الجنوبية تعرض المساعدة على جارتها الشمالية لمواجهة كورونا

تعهد رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، اليوم، الاثنين، بأنه لن يدخر جهدا في مساعدة كوريا الشمالية على التعامل مع التفشي الواسع لفيروس كورونا المستجد، وعرض إرسال اللقاحات وغيرها من الإمدادات الضرورية، إذا وافقت بيونج يانج على قبولها.

وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، قدم سيول هذا العرض للمرة الثانية، حيث تكافح كوريا الشمالية للحد من انتشار كورونا بعد اعترافها بتفشي الفيروس الأسبوع الماضي لأول مرة منذ بدء الجائحة.

وقال الرئيس في أول خطاب له عن الميزانية في الجمعية الوطنية: "يجب ألا نتراجع عن تقديم المساعدة الضرورية للشعب الكوري الشمالي، الذي يتعرض لخطر فيروس كورونا".

وأضاف: "إذا قبلت السلطات الكورية الشمالية، فلن ندخر جهدا في تقديم أي دعم ضروري، مثل الأدوية ولقاحات كوفيد-19 والمعدات الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية".

وأكد أنه أعرب مرارا وتكرارا عن رغبته في تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشمال، بغض النظر عن الوضع السياسي والعسكري للعلاقات بين الكوريتين.

ولم ترد كوريا الشمالية حتى الآن على عرض الرئيس الكوري الجنوبي، على الرغم من تقاريرها اليومية عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالدولة ضعيفة الموارد بسبب الفيروس.

ومن المتوقع أن تقترح حكومة كوريا الجنوبية إجراء محادثات رسمية حول توفير اللقاحات والإمدادات الأخرى في وقت لاحق من اليوم الاثنين.