عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة الثانية.. كوريا الجنوبية تعرض المساعدة على جارتها الشمالية لمواجهة كورونا

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية بالكمامة

تعهد رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، اليوم، الاثنين، بأنه لن يدخر جهدا في مساعدة كوريا الشمالية على التعامل مع التفشي الواسع لفيروس كورونا المستجد، وعرض إرسال اللقاحات وغيرها من الإمدادات الضرورية، إذا وافقت بيونج يانج على قبولها.

وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، قدم سيول هذا العرض للمرة الثانية، حيث تكافح كوريا الشمالية للحد من انتشار كورونا بعد اعترافها بتفشي الفيروس الأسبوع الماضي لأول مرة منذ بدء الجائحة.

وقال الرئيس في أول خطاب له عن الميزانية في الجمعية الوطنية: "يجب ألا نتراجع عن تقديم المساعدة الضرورية للشعب الكوري الشمالي، الذي يتعرض لخطر فيروس كورونا".

وأضاف: "إذا قبلت السلطات الكورية الشمالية، فلن ندخر جهدا في تقديم أي دعم ضروري، مثل الأدوية ولقاحات كوفيد-19 والمعدات الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية".

وأكد أنه أعرب مرارا وتكرارا عن رغبته في تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشمال، بغض النظر عن الوضع السياسي والعسكري للعلاقات بين الكوريتين.

ولم ترد كوريا الشمالية حتى الآن على عرض الرئيس الكوري الجنوبي، على الرغم من تقاريرها اليومية عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالدولة ضعيفة الموارد بسبب الفيروس.

ومن المتوقع أن تقترح حكومة كوريا الجنوبية إجراء محادثات رسمية حول توفير اللقاحات والإمدادات الأخرى في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

txt

هل ينتهي الخلاف.. كوريا الجنوبية تعرض المساعدة على جارتها الشمالية لمواجهة كورونا

txt

تزايد المصابين بالحمى.. كوريا الشمالية تسجل 15 وفاة جديدة بـ كورونا

كوريا الشمالية فيروس كورونا كورونا انتشار كورونا مواجهة كورونا كوريا الجنوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فبركة أم لعنة قادمة.. القصة الكاملة لـ غفوة أبو الهول

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

دعاء خسوف القمر من الكتاب والسنة

بعد هدية السيتي .. سيناريوهان لـ تتويج صلاح مع ليفربول بالدوري الإنجليزي

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

كيفية صلاة الخسوف ودعاؤها .. سنة نبوية الأزهر يحدد وقتها وأحكامها

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

ترشيحاتنا

انخفاض كبير.. سعر الذهب اليوم الاثنين 16-5-2022

الجو ربيع.. حالة الطقس اليوم الاثنين 16-5-2022

طلاب أولى ثانوي يبدأون حل الجزء الورقي بامتحان اللغة الأجنبية الثانية

انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات النقابية العمالية|5 رسائل مهمة من الاتحاد العام

أفضل الدعاء للمريض بسورة الفاتحة.. أسرار الشفاء في هذه الآية

أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 16-5-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

تماثيل الكرنك تتحرك ليلا وغفوة أبوالهول تنذر بالهلاك.. قصة حكايات لعنة الفراعنة

بديل خلطة الأرز .. طريقة عمل دجاج محشي بالمكرونة

الاستعدادات النهائية لاستقبال ضيوف مهرجان كان قبل يومين من حفل الافتتاح.. صور

فيديو

إبراهيم حسن: لن نعمل في تدريب المنتخب لهذه الأسباب.. تفاصيل

تحويل المحنة إلى منحة.. أبو العينين: الأزمة الاقتصادية العالمية تسونامي العصر

مصر في المسار الصحيح.. الحكومة تعلن خطة التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية

طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين وسبب إضافة رقم الهاتف.. الوزارة تمد فترة التسجيل .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ