عدد مرات المسح على الشراب في الوضوء.. تعرف على الضوابط الشرعية

عدد مرات المسح على الشراب في الوضوء.. المسح على الشراب محل خلاف بين العلماء، فمنهم من أفتى بأن مواصفات الشراب المتواجد هذه الأيام لا يجوز معها المسح على الشراب ، ومنهم من قال أنه يجوز المسح على الشراب ولكن بضوابط، أما فيما يخص عدد مرات المسح على الشراب في الوضوء ، أوضح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، أن عدد مرات المسح على الشراب عند الوضوء ، حيث يتم بتبيليل أصابع اليد وتندى ثم يقوم بالمسح على الشراب خطوطًا من محل الفرض(إلى الكعبين) ، مرة واحدة



حكم المسح على الشراب

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المسح على الجورب جائز 3 أيام بلياليها للمسافر، ويوم وليلة للمقيم(كما هو الحال في المسح على الخفين)، موضحًا أن هذه المدة تبدأ بالمسح عليه بعد لبسه، وليس بمجرد اللبس.

حكم المسح على الشراب في الوضوء

حكم المسح على الشراب الشفاف



أكد الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أنه لا يجوز المسح على الجورب الشفاف لأنه ممنوع عند الجمهور، وذهب بجوازه عدد قليل من العلماء.



وأشار «جمعة» إلى أنه يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لبس على طهارة، والأصل في جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.



شروط المسح على الشراب أو الجورب

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المسح على الجورب جائز 3 أيام بلياليها للمسافر، ويوم وليلة للمقيم كما هو الجال في المسح على الخفين، موضحًا أن هذه المدة تبدأ بانتقاض الوضوء بعد لبس الإنسان للجورب وليس بمجرد اللبس.



كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن جمهور الفقهاء اتفقوا على جواز المسح على الجورب (الشَّراب) في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، مشيرة إلى شروط المسح على أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.



هل يجوز المسح على الشراب الخفيف

أوضحت دار الإفتاء في فتوى لها أن من الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ كابن حزم الظاهري وابن تيمية، ومن القواعد المقررة أنه "لا إنكار في مختلفٍ فيه"، لافتةً إلى أن من كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشَّرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء.



متى يبطل المسح على الجوربوأشارت دار الإفتاء إلى أن مدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، مؤكدةً أنه يبطل المسح بنزعه من الرجل، أو انقضاء مدة المسح، وبما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.



حكم المسح على الجورب المثقوب

والشفافقالت دار الإفتاء المصرية إنه لا يجوز المسح على الجورب المثقوب أو الشفاف عند جمهور العلماء، مبينة أنه جائز عند قليلُ منهم.



وأوضحت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال:« ما حكم المسح على الجورب الشفاف المثقوب؟»، أنه يجوز عند جماهير العلماء المسح فقط على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدًا فقط يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لُبِسَ على طهارة.



واستشهدت الإفتاء فى إجابتها بأن الأصل فى جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه-: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ»، رواه أحمد وأبو داود

حكم المسح على الشراب للرجال والنساء

قالت دار الإفتاء المصرية، إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز المسح على الجورب الشَّراب في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، شريطة أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.

هل يجوز المسح على الحجاب أثناء الوضوء؟

أفاد الشيخ محمد فتحى، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بأن المسح على الحجاب اختلف العلماء فيه فبعضهم من أطلق الجواز والبعض الآخر منع المسح عليه.

ونوه «فتحى»، فى إجابته عن سؤال «ما حكم المسح على الحجاب أثناء الوضوء؟»، بأن من أطلق الجواز قالوا كل ما يوضع على الرأس يجوز المسح عليه مطلقًا للتخفيف ومنهم من منع ذلك مطلقًا فقالوا أنه لا يجوز المسح على الحجاب إلا فى حالة الضرورة كأن يكون هناك إصابة فى الرأس فيجوز ان يمسح على ما كان واضعه على رأسه .

وتابع: إن هناك رأيًا آخر يقول إنه يجوز المسح على الحجاب أو الخمار أو العمامة أو كل ما يوضع على الرأس إن كان فى نزعه مشقة فيجوز أن تتوضئى وتمسحي على الحجاب ويكون الوضوء والصلاة صحيحان ولا شئ فى ذلك .



متى يبطل المسح على الجورب؟

وأشارت دار الإفتاء إلى أن مدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، مؤكدةً أنه يبطل المسح بنزعه من الرجل، أو انقضاء مدة المسح، وبما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.