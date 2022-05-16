عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جون إيبوكا يعود لحسابات الزمالك بعد تألقه مع انبى

جون ايبوكا لاعب نادي
جون ايبوكا لاعب نادي انبى

بدأ مسئولو الزمالك بحث ملف الصفقات الجديدة لدعم صفوف الفريق الأول خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ووضعت إدارة الزمالك بشكل مبدئى العديد من الصفقات للتفاوض على ضمها يأتى على رأسها  النيجيرى جون إيبوكا هداف إنبى والذى يقدم مستويات مميزة بقميص الفريق البترولى هذا الموسم.

وكتبت الساعات الأخيرة ظهور تيارا داخل نادى الزمالك يدعو إلى فتح ملف النيجيرى جون إيبوكا هداف إنبى والمتألق بشكل لافت فى لقاء الفريقين الأخير والذى سجل 7 أهداف فى الدورى فى ظل صغر سنه 25 عاما وقدراته التهديفية الجيدة التى برزت فى إنبى على مدار موسمين بخلاف تأقلمه مع أجواء الدورى المصرى.

يأتى هذا فى الوقت  الذى تلقى فيه إيبوكا وعداً من إدارة ناديه بالموافقة على رحيله في حال وصول عرض قوي ماليا، بعد نهاية الموسم الجاري.

الزمالك يجس نبض وكيل إيبوكا

من جانبه كشف  عبد الحميد عادل وكيل أعمال إيبوكا عن تلقيه اتصالات من أحد مسئولى الزمالك لبحث إمكانية ضم اللاعب والتعرف على متطلباته المالية خاصة وان اندية فيوتشر وفاركو ابديا رغبتهما فى التفاوض مع نظرائهم فى  إنبى حول ضمن جون إيبوكا  فى الميركاتو الصيفى القادم.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق لأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب أمس الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

جلسة ساخنة لفيريرا مع نجوم الزمالك 

وطالب  فيريرا المدير الفني للزمالك  اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل استعادة مسيرة الانتصارات بداية من مباراة طلائع الجيش المقبلة في الدوري.

وتحدث جوسفالدو فيريرا مع اللاعبين حول بعض الأمور الفنية لتنفيذها في التدريب استعدادا للقاء المقبل.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا فقرة تدريبات بدنية، خلال المران الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وتولى أندريا فيليب سوزا مدرب الأحمال الإشراف على هذه الفقرة البدنية والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك  تدريباته استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الدوري المقرر لها غدا الثلاثاء  في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري.

الزمالك جون إيبوكا انبي الدوري المصري فيريرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

دعاء خسوف القمر من الكتاب والسنة

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

انخفاض كبير.. سعر الذهب اليوم الاثنين 16-5-2022

كيفية صلاة الخسوف ودعاؤها .. سنة نبوية الأزهر يحدد وقتها وأحكامها

اول فيديو لـ خسوف القمر فى مصر ..شاهد

ترشيحاتنا

عمليات التعليم : منصة امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية تعمل بلا أعطال اليوم

شوبير: الخطيب لم يتلق خطابًا بشأن استضافة مصر نهائي دوري أبطال إفريقيا

مهنئا بن زايد برئاسة الإمارات.. مدبولي: أجدّد اعتزازي بالعلاقات التاريخية بين بلدينا

إصابة 11 راكباً بينهم صيدلانية وأطفالها الثلاثة فى انقلاب سيارة ببنى سويف

صادرات الأدوية ترتفع 19.4% بالربع الأول من 2022

حكم إمامة المسبوق بمثله بعد سلام الإمام .. الإفتاء توضح خلاف الفقهاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد ميلاد نانسي عجرم.. أم كلثوم سبب انطلاقها وقصة زواجها من فادي الهاشم

دخلوا بملابس عادية.. كيف سمحت جامعة القاهرة بإقامة حفلة تنكرية داخل كلية الإعلام؟

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

تماثيل الكرنك تتحرك ليلا وغفوة أبوالهول تنذر بالهلاك.. قصة حكايات لعنة الفراعنة

فيديو

عيد ميلاد نانسي عجرم.. أم كلثوم سبب انطلاقها وقصة زواجها من فادي الهاشم

إبراهيم حسن: لن نعمل في تدريب المنتخب لهذه الأسباب.. تفاصيل

تحويل المحنة إلى منحة.. أبو العينين: الأزمة الاقتصادية العالمية تسونامي العصر

مصر في المسار الصحيح.. الحكومة تعلن خطة التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ