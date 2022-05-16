جون إيبوكا يعود لحسابات الزمالك بعد تألقه مع انبى

بدأ مسئولو الزمالك بحث ملف الصفقات الجديدة لدعم صفوف الفريق الأول خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ووضعت إدارة الزمالك بشكل مبدئى العديد من الصفقات للتفاوض على ضمها يأتى على رأسها النيجيرى جون إيبوكا هداف إنبى والذى يقدم مستويات مميزة بقميص الفريق البترولى هذا الموسم.

وكتبت الساعات الأخيرة ظهور تيارا داخل نادى الزمالك يدعو إلى فتح ملف النيجيرى جون إيبوكا هداف إنبى والمتألق بشكل لافت فى لقاء الفريقين الأخير والذى سجل 7 أهداف فى الدورى فى ظل صغر سنه 25 عاما وقدراته التهديفية الجيدة التى برزت فى إنبى على مدار موسمين بخلاف تأقلمه مع أجواء الدورى المصرى.

يأتى هذا فى الوقت الذى تلقى فيه إيبوكا وعداً من إدارة ناديه بالموافقة على رحيله في حال وصول عرض قوي ماليا، بعد نهاية الموسم الجاري.

الزمالك يجس نبض وكيل إيبوكا

من جانبه كشف عبد الحميد عادل وكيل أعمال إيبوكا عن تلقيه اتصالات من أحد مسئولى الزمالك لبحث إمكانية ضم اللاعب والتعرف على متطلباته المالية خاصة وان اندية فيوتشر وفاركو ابديا رغبتهما فى التفاوض مع نظرائهم فى إنبى حول ضمن جون إيبوكا فى الميركاتو الصيفى القادم.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق لأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب أمس الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

جلسة ساخنة لفيريرا مع نجوم الزمالك

وطالب فيريرا المدير الفني للزمالك اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل استعادة مسيرة الانتصارات بداية من مباراة طلائع الجيش المقبلة في الدوري.

وتحدث جوسفالدو فيريرا مع اللاعبين حول بعض الأمور الفنية لتنفيذها في التدريب استعدادا للقاء المقبل.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا فقرة تدريبات بدنية، خلال المران الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وتولى أندريا فيليب سوزا مدرب الأحمال الإشراف على هذه الفقرة البدنية والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تدريباته استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الدوري المقرر لها غدا الثلاثاء في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري.