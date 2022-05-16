الاستعانة بنخبة الأساتذة في كافة التخصصات من داخل بورسعيد وخارجها لقوافل الثانوية العامة

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اجتماعا موسعا، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة استعدادات انطلاق القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الثانوية العامة ، جاء ذلك بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، والأستاذ على الألفي نقيب المعلمين و الدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية والاستاذ عماد علام مستشار المحافظة التعليمي.

وأعلن محافظ بورسعيد عن بدء انطلاق القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الثانوية بداية من ٢١ مايو المقبل، و من المقرر أن تستمر لمدة شهر حتى بداية امتحانات شهادة الثانوية العامة، وذلك بحضور نخبة من كبار الأساتذة من داخل بورسعيد وخارجها، كما سيتم تخصيص مراكز مجهزة على أعلى مستوى داخل مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، ومعسكر بورسعيد للكشافة، ومدرسة الخلفاء الراشدين ببورفؤاد.

و وجه محافظ بورسعيد بالاستعداد المكثف لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية، وتوفير أفضل مناخ للطلاب خلال أداء الامتحانات ، و أكد اللواء عادل الغضبان على أهمية الاستعداد المكثف لتنفيذ القوافل التعليمية، حيث تقدم القوافل التعليمية مراجعات نهائية لطلاب الشهادة الثانوية، لجميع المواد التعليمية و يشرف على المراجعة معلمين وموجهين ذوي خبرة في مجال التدريس، فضلا عن إمكانية متابعة المراجعات النهائية عبر عدد من المنصات الإلكترونية ، وتكون المراجعات على فترتين في جميع المواد التعليمية، وأطلع المحافظ على الجداول الخاصة بالمراجعات و أسماء المعلمين المشاركين في المراجعات النهائية ، فضلا عن اعمال تجهيز أماكن المحاضرات على أعلى مستوى وتذويدها بأحدث الوسائل الاكترونية والتعليمية التي تساهم في سرعة تلقى واستيعاب الطلاب للمادة التعليمية.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة التنسيق بين الجهات المكلفة بالعمل، وسرعة تجهيز مراكز على أعلى مستوى لاستقبال الطلاب في المراجعات النهائية، مؤكدا على تقديم كافة الدعم والتيسيرات اللازمة لمساعدة أولياء الأمور و طلاب الثانوية العامة في مراجعة المواد التعليمية قبل بدء امتحانات الشهادة الثانوية، متمنيا للطلاب أن يحققوا أعلى درجات النجاح خلال العام الحالي.