مطار مرسى علم يستقبل 5 رحلات طيران دولية أوروبية اليوم

يستقبل مطار مرسي علم الدولي، اليوم الاثنين، 5 رحلات طيران دولية أوروبية تصل للمطار ضمن 102 رحلة أغلبها أوروبية تصل خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي وحتي يوم الجمعة المقبل، بينها 99 رحلة دولية قادمة من 10 دول أوروبية.

وكانت أوضحت جداول رحلات الطيران الوافدة، لمطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع الجارى أنه من المقرر أن يستقبل المطار 99 رحلة دولية، و3 رحلات داخلية بزيادة فى معدلات وصول السياحة التشيكية التى تخطت الـ 30 رحلة خلال الأسبوع .

وتبين من جداول الوصول استقبال المطار 3 رحلات من بلجيكا خلال الأسبوع و5 من هولندا و17 من ايطاليا و16 من المانيا و31 رحلة تشيكى و21 رحلة من المطارات البولندية .

كذلك يستقبل المطار3 رحلات من سويسرا ورحلة من فرنسا واخرى من رومانيا، وكذلك رحلة من لكسمبورج و3 رحلات داخلية من المطارات المصرية.