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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. ظاهرة قمر الزهرة تظهر في سماء اليونان

ظاهرة قمر الزهرة
ظاهرة قمر الزهرة

عرضت فضائية العربية فيديو، ظاهرة قمر الزهرة تظهر في سماء اليونان.


وظهر قمر الزهرة خلف معبد بوسيدون القديم في اليونان، ويطلق على هذا البدر العملاق اسم "الزهرة" نتيجة لتفتح الأزهار سنويًا بشهر مايو.

ويحدث الخسوف القمري، بسبب دوران القمر في مسار بيضاوي حول كوكب الأرض، وفى الوقت ذاته تدور الأرض فى مدارها حول الشمس، وفى أثناء هذه الحركة يصادف وجود الأرض بين الشمس والقمر، فتحجب ظل كوكب الأرض ضوء الشمس عن القمر فيحدث الخسوف.

واستفاد اليونان القدماء من ظاهرة خسوف القمر، حيث إنهم درسوا شكل ظل الأرض، واستنتجوا أن شكل الأرض دائري، كما أن استفاد عالم الفلك أرسطرخس من توقيت الخسوف فى تقدير قطر القمر، كما حددوا المسافة بين الأرض والقمر بدقة، وفى الوقت الحالى أصبح إجراء قياسات دقيقة للخسوف باستخدام أشعة الليزر المنعكسة ثم وضعها على سطح القمر خلال البعثات الفضائية، كما أتاح تحليل الضوء المنكسر من الغلاف الجوى للأرض خلال ظاهرة الخسوف القمري، وفقًا لبعض الدراسات.

 

https://www.youtube.com/shorts/9FSob2IGh3k

فضائية العربية سماء اليونان ظاهرة قمر الزهرة دوران القم مسار بيضاوي كوكب الارض الشمس والقمر

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