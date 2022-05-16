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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

29.4 % انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري فبراير 2022

صدى البلد

بلغت قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى 2.7 مليــار دولار خـــلال شهر فبراير 2022 مقابل 3.82 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة إنخفاض قدره  29.4 ٪.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم، الاثنين،  المــوافق    16 /  5  / 2022  النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية فبراير 2022 .

ومن أهم المؤشرات مايلى:

الصــــادرات   

 ارتفعت قيمـة الصــادرات بنسبـة  41.0 ٪ حيـث بلغـت  4.12 مليــار دولار خـلال شهــر فبراير  2022     مقابل  2.92  مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (أصناف أخري جاهزة من مواد نسجية  بنسبة 76.8 ٪، بطاطس بنسبة   56.8 ٪، ملابس جاهزة  بنسبة 19.5 ٪ ، اسمده  بنسبــة   11.6٪). 

بينما انخفضــت  قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر فبراير 2022  مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (برتقال طازج  بنسبة  31.0 ٪ ، عجائن ومحضرات غذائية  متنوعة بنسبة  11.7٪، منتجات البان بنسبة 6.0٪، سجاد وكليم  بنسبة 4.3٪).

 الــــــواردات

ارتفعت  قيمة الواردات بنسبة  1.2٪ حيث بلغت 6.82 مليار دولار خـلال شهر فبراير 2022  مقابـــل 6.74 مليار  دولار  لنفس الشهر من  العام السابق.

 ويرجـــع ذلـك إلــى ارتفاع  قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا: ( منتجات بترول بنسبة 81.3 ٪، مواد اوليه من حديد او صلب  بنسبــة 61.7٪، لـدائن بأشكـالها الاوليــه  بنسبــة 38.8٪، مــواد كيماويــه عضويــه وغيـر عضويــه بنسبة  33.7 ٪).

الميزان التجاري التجارة الخارجية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الصادرات الواردات

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