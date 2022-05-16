روسيا تحذر الناتو بشأن عضوية السويد وفنلندا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الاثنين، ضرورة ألا يتوهم حلف شمال الأطلسي/الناتو/ أن روسيا سوف تقبل عضوية السويد وفنلندا.

وقال في تصريح للصحفيين نقلته وكالة /تاس/ الروسية للأنباء: "نجري تحليلًا شاملاً للوضع. لقد تغيرت الأوضاع بالتأكيد جذريًا في ضوء التطورات، كل هذا [الوضع حول عضوية الناتو في السويد وفنلندا] يعكس تصورًا خاطئًا تمامًا ومشوهًا لما يجري في العالم".

وحذر من أن "بروكسل وواشنطن وعواصم الناتو الأخرى يجب ألا تعيش في أوهام".

واختتم قائلاً: "سيكون هذا خطأ فادحًا آخر له عواقب بعيدة المدى".

