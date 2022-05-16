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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تحذر الناتو بشأن عضوية السويد وفنلندا

صدى البلد

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الاثنين، ضرورة ألا يتوهم حلف شمال الأطلسي/الناتو/ أن روسيا سوف تقبل عضوية السويد وفنلندا.
وقال في تصريح للصحفيين نقلته وكالة /تاس/ الروسية للأنباء: "نجري تحليلًا شاملاً للوضع. لقد تغيرت الأوضاع بالتأكيد جذريًا في ضوء التطورات، كل هذا [الوضع حول عضوية الناتو في السويد وفنلندا] يعكس تصورًا خاطئًا تمامًا ومشوهًا لما يجري في العالم".
وحذر من أن "بروكسل وواشنطن وعواصم الناتو الأخرى يجب ألا تعيش في أوهام".
واختتم قائلاً: "سيكون هذا خطأ فادحًا آخر له عواقب بعيدة المدى".
 

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