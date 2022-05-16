وزير الأوقاف رفقة علي جمعة من جامعة الأزهر: في رحاب كليتنا الأم

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بفضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق، من جامعة الأزهر الشريف.

وكتب الدكتور محمد جمعة عبر تويتر: “لقاؤنا في رحاب كليتنا الأم كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر اليوم” .



وكان قد أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، انطلاق البرنامج الصيفي للأطفال كمرحلة أولى في يونيو المقبل، ولمدة ثلاثة أشهر.



وكتب وزير الأوقاف عبر حسابه الشخصي علي تويتر: "‏بمشاركة أكثر من ألفي إمام وواعظة ومحفظ ومحفظة ألف وخمسمائة مسجد على مستوى الجمهورية تشارك في البرنامج الصيفي للأطفال كمرحلة أولى تنطلق شهر يونيو المقبل لمدة ثلاثة أشهر إسهامًا في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا وسنعلن لاحقا أسماء المساجد المشاركة .