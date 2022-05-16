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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكيلو بـ180 جنيها.. الفلاحين تناشد بضرورة تشديد الرقابة على محلات الجزارة

اللحوم
اللحوم

طالب حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، بتشديد الرقابة على محلات الجزارة عامة والجزارين بالقرى والنجوع بصفة خاصة ،وذلك حفاظا على صحة المواطنين وعلي الثروة الحيوانية المحلية ومنعا لارتفاع الأسعار.

وأضاف عبدالرحمن خلال تصريحات له ،  أن الكثير من الجزارين ما زالوا يذبحون خارج السلخانة وخاصة في القري، وأن معظمهم يبيعون اللحوم في الشارع ولا يملكون محلات جزارة مرخصة.

وتابع أبوصدام أنه في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحية الحمراء من ذكور المواشي، يلجأ أغلب الجزارين إلى ذبح إناث المواشي ويذبح آخرون صغار العجول (البتلو ) لارتفاع ثمن الأعلاف كما يذبح البعض المواشي المتقدمة في العمر والمريضة أحيانا بعيدا عن أعين المسؤولين، مشيرا أن هذا يتسبب في اصابة المستهلكين بالأمراض.

وتابع نقيب الفلاحين أن الجزارين يرفعون الاسعار حسبما يترآي لهم دون قيد فبرغم أن معظم الذبائح في الارياف اناث كبيرة السن رخيصة السعر إلا أن كيلو اللحمة ارتفع في معظم القري من120 إلى 140جنيها، ويباع لحم الذكر من 150جنيها الي 180 جنيها.

واوضح عبدالرحمن انه ورغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومه للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها بصرف قروض البتلو بفائدة بسيطة وعلي اقساط مريحة، إلا أن تصرفات بعض الجزارين الغير مسؤولة تهدم الجهود الحكومية وتساهم في ضعف الثروة الحيوانية المحلية مما يزيد من خطر ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء في المستقبل خاصة أن الفارق ما بين الانتاج والاستهلاك من اللحوم الحمراء يصل لنحو 50%وفي ظل الازمة العالمية الراهنة واقتراب موسم عيد الأضحى وزيادة استهلاكنا من اللحوم الحمراء والذي وصل ل900 الف طن العام الماضي تقريبا فإننا نطالب بسرعة التحرك للحد من هذه التصرفات وتشديد الرقابة على بيع اللحوم الحمراء حفاظا على الامن الغذائي.

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