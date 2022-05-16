الكرملين: انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو لن يعزز أمن أوروبا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم "الاثنين"، أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن يعزز الأمن في القارة الأوروبية.

وحسب "روسيا اليوم"، أضاف بيسكوف، اليوم "الاثنين"، أن انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الناتو كان سيؤدي إلى نزاع إقليمي محتمل بين روسيا ودولة هي جزء من الحلف.

وأوضح أنه "ليس لدينا نزاعات حدودية مع فنلندا أو السويد، بينما كان من المحتمل أن تصبح أوكرانيا عضوا في الناتو، وكان يمكن أن يكون لروسيا نزاع حدودي مع دولة تشارك في التحالف".

وأشار إلى أن موسكو تراقب مسألة انضمام فنلندا والسويد بعناية، مضيفا أن "هناك سببا لإجراء تحليل عميق للغاية للعواقب المحتملة.. لا نعتقد، أو بالأحرى لسنا مقتنعين بأن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي سيعزز بشكل ما ويحسن الأمن ​​في قارتنا".

كانت وزارة الخارجية الروسية، قالت اليوم، الاثنين، إن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو يشكل خطأ له عواقب بعيدة المدى، مؤكدة أنه سيغير الوضع في العالم جذريًا.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، ذكر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم، الاثنين، أن اختيار فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو كان خطأ سيكون له عواقب بعيدة المدى وسيغير الوضع بالعالم جذريًا.

وأضاف ريابكوف أن فنلندا والسويد لا ينبغي أن يكون لديهما أوهام بأن روسيا ستتقبل قرارهما ببساطة.