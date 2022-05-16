شبانة: الزمالك يتوصل لاتفاق نهائي بضم أحمد أيمن منصور من بيراميدز

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك توصل لاتفاق نهائي مع أحمد أيمن منصور لاعب فريق بيراميدز، لضمه إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد أحمد أيمن منصور مع بيراميدز، بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق في الوقت الحالي.

وتابع شبانة، في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC : “أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بالزمالك، رافض حتى الآن لفكرة التعاقد مع باسم مرسي وغير متحمس للأمر من الأساس”.

وأتم شبانة: الزمالك يرغب في ضم أحمد أيمن منصور باعتباره لاعب جوكر في الفريق، ويمكن توظيفه في أكثر من مركز سواء في قلب الدفاع أو الجبهة اليسرى ، وهو ما يجعله مهم للزمالك ويتناسب مع استراتيجية البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق.