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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هل هرب الإسماعيلي من دوامة الهبوط.. حكاية أغلى 6 نقاط للدرويش

النادي الاسماعيلي
النادي الاسماعيلي

هل كان يتوقع جمهور الكرة في مصر أن يتم تداول اسم النادي الاسماعيي العريق، ما بين الاندية المهددة بالهبوط من الدوري الممتاز.

الإسماعيلي الذي بدأ الانجازات القارية واهدى لمصر اول بطولة دوري أبطال إفريقيا في تاريخها، بدا الموسم الكروي متذيلًا ترتيب الجدول حتى الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري.

وزادت اعباء النادي الاسماعيلي والتعثر بعد مباراة طلائع الجيش في الجولة 16 التي خسرها ليقع في مغبات الهبوط الفعلي على الرغم من تبقي نصف موسم على نهاية الدوري.

الاستغاثة بابناء النادي 

وكانت آخر المساعي لحل أزمة الاسماعيلي الذي وصل للجولة 16 ويمتلك من النقاط 11 نقطة فقط، هي الاستغاثة بابناء النادي لانقاذه.

وأعلن مجلس إدارة الإسماعيلى، تعيين حمزة الجمل على رأس الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلفا لحمد إبراهيم الذى رحل بالتراضى بين الطرفين بسبب سوء النتائج.

كما قرر المجلس تعيين حسنى عبد ربه قائد الفريق الأسبق مديراً للكرة بجانب إنضمام كل من أحمد قناوى كمدرباً عاماً ومحمد حمص كمدرباً عاماً ضمن الجهاز الفنى الجديد مع إستمرار أيمن كمال كمدرباً وسيد توفيق فى منصب مدرب حراس المرمى.

ماراثون "المصري والاسماعيلي"

 في مباراة من أجمل وأمتع مباريات الدوري المصري، وأكثرها إثارة على الإطلاق هذا الموسم، دخل الاسماعيلي الجريح ديربي قناة السويس أمام المصري البورسعيدي ولم تكن التوقعات تصب في صالحه نظرًا لتفاوت القوة بين الفريقين على مستوى النتائج. 

لكن الاسماعيلي وشبابه وجهازه الفني الجديد فاجا الجميع بمباراة لم تشاهدها الجماهير من زمن الجيل الذهبي للفريق منذ 20 عامًا وتمكن من انهعاء المباراة لصالحه بنتيجة 3 / 2 في مفاجأة للجميع.

وكانت الـ 3 نقاط امام المصري دافعًا كبيرًا للإسماعيلي للتحضير لمباراة أقوى أمام فريق سيراميكا كليوباترا المدجج بالنجوم والمنتشي بمديره الفني الجديد أحمد سامي.

فوز ثاني على التوالي 

في مباراة الاسماعيلي أمام سيراميكا كليوباترا تمكن الإسماعيلي من السير عكس المباراة بإحراز هدف في مرمى عامر عامر من ركلة جزاء لباهر المحمدي.

واجه لاعبو الاسماعيلي هجوم كاسح من فريق سيراميكا كليوباترا الذي تفنن لاعبوه في إضاعة الفرص قبل ان يتمكن الاسماعيلي من العودة بهجمة مرتدة ناجحة واحراز الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء بقدم عبد الرحمن مجدي، ليؤمن على أهم 6 نقاط للفريق في مسابقة الدوري.

هل ابتعد الاسماعيلي عن دوامة الهبوط ؟

وعلى الرغم من فوز الاسماعيلي في لقائين متتاليين لكن النادي لازال نظريًا  في قاع الجدول برفقة كل من مصر المقاصة وإيسترن كومباني.

ويمتلك الاسماعيلي 17 نقطة من 18 مباراة، بينما يسبقه في الترتيب الجونة بنفس الرصيد من 17 مباراة بأفضلية عن الدراويش، والمقاولون بت 18 نقطة من 19 مباراة حيث يعد الاقرب للهبوط، والاتحاد بـ 19 نقطة من 18 مباراة.

ويحتاج الاسماعيلي للفوز في المباراة المؤجلة أمام الأهلي ليورط المقاولون في مركز القاع بدلًا منه.

ومع استفاقة الاسماعيلي فغن التوقعات تشير إلى تجاوز الاسماعيلي أزمته سريعًا وتحسين النتائج للبقاء في الدوري استنادًا الى تاريخ النادي وخبرة لاعبيه.

الاسماعيلي النادي الاسماعيي الدوري الممتاز حمزة الجمل حسني عبد ربه

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