طرق بديلة لعلاج سرطان الثدي.. شاهد بنت سيناء صاحبة أفضل بحث بمؤتمر برلين

مصر دائماً غنية بأولادها الطامحين والمتميزين على كافة الأصعدة، ويرفعون رايتها في كل العالم، ومن بين هؤلاء بنت سيناء، أصغر باحثة مصرية، وتعيش في حي ابي صقل بالعريش، وهي أصغر باحثة طبية وفازت بالمركز الأول في مؤتمر برلين بأفضل بحث علمي عن طرق علاج سرطان الثدي.

حيث أكدت الباحثة أسماء سلامة إبراهيم الليثي طبية امتياز، بمستشفي جامعة قناة السويس، أنها حققت سبق جديد في مجال علاج مرض سرطان الثدي عن البحث العلمي ، الذي قدمته أمام المؤتمر الدولي" ESMO Breast Cancer 2022 " في برلين، حيث يقيم البحث طرق مختلفة لعلاج نوع نادر من سرطان الثدي.

وفازت بالمركز الأول من برلين 250 بحثا من مختلف جامعات العالم.

وأضافت الباحثة أسماء سلامة إبراهيم، إنها تتابع المؤتمرات التي تعقد في الخارج في المحال الطبي ، حيث وجدت عنوان مؤتمر برلين يتناسب مع دراستها في مجال الطب، حيث أعدت بحثا يُقيم طرق العلاج المختلفة لنوع نادر من سرطان الثدي .

وقد مثلت الباحثة أسماء سلامه، أمام لجنة التحكيم الإجابة عن استفسارات أعضاء اللجنة حول مفاهيم البحث وخطوات وإمكانية استكمال الفكرة لتصبح محل تطبيق .

واشارت الباحثة أسماء سلامه، إلى أن البحث، تم نشره في المجلة العلمية الخاصة بالجمعية الأوروبية، قد تناول مقارنة مابين طريقة العلاج الشائعة لنوع نادر من سرطان الثدي في المرحلة الاولى تبعا لحجم الورم .

حيث يتم علاجه في اغلب الأحوال جراحيا فقط بدون اضافة علاج كيماوي او اشعاعى طبقا لبروتوكول العلاج الحالى وبين ما اذا كان إضافة علاج كيماوى او اشعاعى سيؤثر إيجابا على المريض خلال فترة تعافي تعادل خمس سنوات بعد تلقي العلاج ،خاصة وأن هناك جدل حاليا حول دمج سبل العلاج المختلفة لهذا النوع طبقا لحجم الورم وعمر المريض .

٢٥٠ بحثا

وأكدت الباحثة أسماء سلامه، أن اللجنة اختارت بحثها كأفضل بحث مشارك في هذا المؤتمر من بين 250 بحثا يمثلون مختلف دول العالم ، وذلك لأهميته ووضوحه ودقة المعلومات وترتيبها وسلاسة العرض، وقد تم تكريمها خلال المؤتمر وسط إشادة واسعة من المشاركين الذين يمثلون دول عدة على مستوى العالم حيث كانت أصغر باحثة بين الباحثين، كما تم نشر البحث في المجلة العلمية الخاصة بالجمعية الأوروبية.

وأضافت الباحثة أسماء سلامه، أن الدراسات تدور حاليا من أجل التوصل لطرق علاج افضل بعد تلقي العلاج بمضاعفات اقل وحياة افضل للمرضي، وأن الخطوة القادمة تستهدف محاولة التوسع بشكل اكتر في تفاصيل الموضوع من أجل التوصل الى تقييم طرق مختلفة لعلاج نوع نادر من سرطان الثدي .

ومعرفة استمرار حياة المريض علي قيد الحياة فترة خمس سنين عالاقل معافي تماما من المرض وبدون ما يكون للمرض سببا في حدوث الوفاة.



مرتبة الشرف

وقالت الطبية أسماء سلامة الليثي ، انها تخرجت حديثا من كلية الطب جامعة قناة السويس بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف ، و قد ظهر اهتمامها بالبحث العلمى منذ أولى سنوات دراستها للطب حيث تطور شغفها للمشاركة في المؤتمرات الدولية بين حفنة من العلماء من جميع دول العالم .

وقد سافرت إلى ألمانيا تلبية لدعوة الجمعية الأوروبية للأورام للمشاركة في المؤتمر الدولي ESMO Breast Cancer 2022 وذلك بعد ان حصلت على منحة لدعم مشاركة البحث وعرضه خلال فعاليات المؤتمر ، الذي استمر 3 ايام .

وأضافت الباحثة أسماء سلامه، ان المؤتمر كان مخصصًا للباحثين في مجال سرطان الثدي والأطباء الذين لديهم اهتمام في الابتكار بما في ذلك البحوث والتشخيص الجزيئي والوظيفي والمؤشرات الحيوية والتطبيقات البحثية المتطورة في الإعداد السريري والرعاية.

وأكدت انها لمن تكن أولى مراحل تفوقها حيث حصلت على منحة من السفارة الأمريكية بالقاهرة وشاركت ببرنامج إعداد القادة والشباب بولاية فيرجينيا بأمريكا ، وتنتظر السفر الر احدي الدول الاوربية منتصف سهر يونيه القادم المشاركة في مؤتمر علمي في مجال الطب.

وأعطت الدكتورة أسماء رسالة الي شباب مصر بالاهتمام بالعلم ، من أجل خدمة الوطن مصر وجعلها في مصاف الدول العالمية وهذا يحتاج الي مزيد من الجهد والعمل.