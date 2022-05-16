عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد مناقشة سيستم الإنترنت بالامتحانات| رفع جلسات الشيوخ إلى 29 مايو 2022

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وقرر معاودة الانعقاد يوم 29 مايو الجاري، وذلك بعدما حال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ،  طلب المناقشة العامة المقدم من النائب علاء الدين مصطفى بشأن سياسة الحكومة حول تشجيع الإبتكار والإبداع التكنولوجى، إلى لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات لبحثه وإعداد تقرير يعرض على المجلس

جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة للمجلس اليوم، تعقيب وزير الاتصالات على طلب المناقشة كلمات الأعضاء.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، فى كلمته،  انه يجري المتابعة الدقيقة للمدارس خلال  إجراء امتحانات نهاية العام.

وقال: وزارة الاتصالات  أتمت  توصيل الالياف الضوئيه لنحو 2500 مدرسة على مستوى الجمهورية ،وذلك بهدف إتاحة  بنيه معلوماتيه قويه بها لخدمة أبنائنا من الطلبة والطالبات.

واستطرد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات قائلا:نأمل ان تتم باقى الامتحانات على نفس الوتيرة وذلك لتحقيق الخدمة التعليمية المطلوبة ،والوزارة مهتمة بإستقرار بالمدارس لتحقيق المرجو من هذا النظام.

و لفت  وزير الاتصالات إلى أن جميع  المدارس تخضع للرقابة، لإزالة أية عقبات قد تحدث  خلال أداء امتحانات نهاية العام .

واكد أنه حادل حدوث أي مشكلة يكون له علاقة بتطوير إحدى الطرق أو إصلاحه ،ويتم التعامل مع الأمر بشكل سريع .

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وزير الاتصالات طلب المناقشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

بسبب الإصابة .. ليفربول يفقد محمد صلاح أمام ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

دعاء خسوف القمر من الكتاب والسنة

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 5 -2022

محمد صلاح لم يتدخل.. سفارة إنجلترا: مؤمن زكريا في لندن منذ يناير

ترشيحاتنا

وزيرة التخطيط: 3 مستهدفات رئيسية ضمن خطة التنمية المستدامة 2022-2023

نشرة المنوعات.. رئيس كوريا الشمالية يأمر بتعبئة الجيش.. ورفض الملكة إليزابيث للتنازل عن العرش

أخبار البرلمان|شروط التعاقد بـ التايم شير.. وحالات الحرمان من الميراث وفقا للقانون

بارتفاع 92% في 8 سنوات ..حزمة إنفاق غير مسبوقة على الحماية الاجتماعية

ضائقة مالية كبيرة.. رئيس وزراء سريلانكا يعلن نفاد البترول في البلاد

الأرصاد: طقس غد حار نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 30

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الكنتالوب للحامل في الشهور الأولى والأخيرة

بيبو وبشير.. مباراة الـ 6 - 1 الأكثر قسوة في نفوس الزملكاوية

بمشاركة وزيرة الهجرة .. جامعة بنى سويف تنظم الندوة التثقيفية التاسعة عشر

50 عاما.. أجور أبطال إمبراطورية ميم وانسحاب محمد العربى| نوستالجيا

فيديو

الأرصاد تحذر من انخفاض جديد في درجات الحرارة

وتر مقطوع وجراحة عاجلة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ أنغام |فيديو جراف

مواشي ضحايا مستريحين أسوان تعود إلى أصحابها في إدفو .. فيديوجراف

الاختيار 3.. عبد الفتاح السيسي يوجه تحذيرا لـ خيرت الشاطر ومحمد مرسي

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ