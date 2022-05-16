بعد مناقشة سيستم الإنترنت بالامتحانات| رفع جلسات الشيوخ إلى 29 مايو 2022

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وقرر معاودة الانعقاد يوم 29 مايو الجاري، وذلك بعدما حال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب علاء الدين مصطفى بشأن سياسة الحكومة حول تشجيع الإبتكار والإبداع التكنولوجى، إلى لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات لبحثه وإعداد تقرير يعرض على المجلس

جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة للمجلس اليوم، تعقيب وزير الاتصالات على طلب المناقشة كلمات الأعضاء.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، فى كلمته، انه يجري المتابعة الدقيقة للمدارس خلال إجراء امتحانات نهاية العام.

وقال: وزارة الاتصالات أتمت توصيل الالياف الضوئيه لنحو 2500 مدرسة على مستوى الجمهورية ،وذلك بهدف إتاحة بنيه معلوماتيه قويه بها لخدمة أبنائنا من الطلبة والطالبات.

واستطرد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات قائلا:نأمل ان تتم باقى الامتحانات على نفس الوتيرة وذلك لتحقيق الخدمة التعليمية المطلوبة ،والوزارة مهتمة بإستقرار بالمدارس لتحقيق المرجو من هذا النظام.

و لفت وزير الاتصالات إلى أن جميع المدارس تخضع للرقابة، لإزالة أية عقبات قد تحدث خلال أداء امتحانات نهاية العام .

واكد أنه حادل حدوث أي مشكلة يكون له علاقة بتطوير إحدى الطرق أو إصلاحه ،ويتم التعامل مع الأمر بشكل سريع .