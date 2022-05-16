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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخصائية نفسية: 3 عادات سلبية تسبب الأرق.. فيديو

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كشفت الاخصائية النفسية راندا الطحان، عن طريقة التخلص من الأرق بعد شهر رمضان وعيد الفطر، قائلة إنه من الطبيعي أن يتعرض الانسان لمثل تلك الحالة بسبب تغير العادات.

وأضافت راندا الطحان، خلال لقاء ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الساعة البيولوجية في جسم الإنسان نظام رباني داخل أجسام الكائنات الحية، ويدمر بسبب العادات الخاطئة، وعدم إدراك كيفية التعامل معه، موضحة أنه نظام فطري يعمل كل ٢٤ ساعة ويحدث به خلل بسبب عادات النوم الخاطئة.

وأشارت راندا الطحان، إلى أن نظام الروتين اليومي هو المسئول عن انتظام الساعة البيولوجية، لافتة إلى أن العادات الخاطئة مثل النوم الزائد أو الأقل من الحد، أو تناول وجبات غير صحية وعدم ممارسة الرياضة من أسباب خلل الساعة البيولوجية في الجسم.

3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من الأرق

 

ممارسة الرياضة
القيام ببعض النشاط البدني اليومي أحد أفضل علاجات الأرق، التمرين مفيد لصحتك العامة، كما تظهر الأبحاث أيضًا أنها تساعد في تحسين نوعية نومك.

نظرًا لأن التمرين يطلق الإندورفين الذي يجعلك تشعر بالاستيقاظ والنشاط، فحاول ممارسة التمارين في وقت مبكر من اليوم، كما يجب تجنب ممارسة الرياضة في غضون ساعتين من وقت النوم.

جدول النوم

يمكن أن يساعدك النوم والعادات الصحية الجيدة في التغلب على الأرق، هذا يعني أنه يجب عليك محاولة الالتزام بجدول نوم منتظم كل يوم، حدد موعدًا منتظمًا للنوم ووقتًا منتظمًا للاستيقاظ حتى يعتاد جسمك على النوم خلال تلك الساعات.

تغذية

ما تأكله وتشربه قد يلعب أيضًا دورًا في جودة نومك، لاتباع نظام غذائي صحي العديد من المزايا ، ولكن تأكد من عدم تناول وجبات كبيرة في غضون ساعتين من وقت النوم .

هذا ينطبق على الكافيين أيضًا، يمكن أن يؤثر الكافيين والكحول على جودة نومك أو يصعب عليك النوم، توقف عن شرب الكافيين بحلول منتصف بعد الظهر.

 

 

 

الأرق الاخصائية النفسية راندا الطحان برنامج ست الستات توك شو الساعة البيولوجية

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