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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم المنوفية تضع خطة الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات

اجتماع بتعليم المنوفية
اجتماع بتعليم المنوفية

عقدت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، اليوم، اجتماعا بمديري عموم ديوان المديرية ومديري عموم الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة برئاسة الدكتورة أماني قرني مدير المديرية وحضور هاني عنتر وكيل المديرية و رؤساء لجان الإدارة  والنظام والمراقبة والمطبعة السرية  للشهادة الإعدادية العامة ومسئول أمن الديوان ومسئول استراحات السادة المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية.

يأتي الاجتماع للوقوف على الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة وامتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2021 / 2022 ومناقشة آليات العمل بورقة وكتيب المفاهيم لطلاب المرحلة الثانوية في ضوء الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2022 والذي أصدرته الوزارة حرصا على تنظيم أعمال  امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي بجميع المدارس.

وخلال الاجتماع أكدت مدير المديرية على سرعة التواصل مع قيادات المديرية عن طريق غرف العمليات الفرعية بالإدارات مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية حال حدوث أي مشكلة باللجان الامتحانية فور حدوثها لسرعة وضع الحلول الفورية لها ومنع تفاقمها وعدم تكرارها.

كما شددت على ضرورة الالتزام بتنفيذ كافة القواعد والقوانين والتعليمات والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات ( النقل ــ الشهادات العامة المحلية ) والالتزام بالمعدلات عند تشكيل اللجان مؤكدة  على أهمية تسليم جميع رؤساء لجان سير امتحان الشهادة الإعدادية تعليمات المديرية في فترة تحضير اللجان وتقديم كافة أوجه الدعم له لضمان انتظام وانضباط العملية الامتحانية.

وتطرق الاجتماع لأهمية تفعيل برتوكولات التعاون مع مديرية الشئون الصحية وشركة الكهرباء والطاقة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والسادة رؤساء المراكز والمدن ورؤساء الوحدات القروية والاستعانة بخدماتهم لصالح توفير الجو الملائم ليتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحانات كما تطرق الاجتماع لمناقشة الموقف النهائي من تجهيز استراحات المعلمين المنتدبين للمشاركة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية  لهذا العام بالشكل الذي يلبي احتياجات المعلمين ويحفظ لهم كرامتهم .

التربية والتعليم امتحانات الدبلومات الفنية مديرية التربية والتعليم امتحانات الفصل الدراسي الثاني المنوفية اليوم الإعدادية العامة

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