آخرها في أغسطس.. ننشر مواعيد مباريات الزمالك حتى نهاية الموسم الحالي

أعلنت إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة، عن مواعيد مباريات الدوري الممتاز المتبقية خلال الموسم الحالي.

وجاءت مواعيد مباريات فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حتى نهاية الموسم الحالي على النحو التالي:

الجولة 24 | الزمالك × المقاولون العرب - الثلاثاء 12 يوليو - ستاد القاهرة - 6:30

الجولة 25 | غزل المحلة × الزمالك - السبت 16 يوليو - ستاد غزل الحلة - 6:30

الجولة 26 | الزمالك × سموحة - الأحد 24 يوليو - ستاد القاهرة - 9:00

الجولة 27 | فيوتشر × الزمالك - الخميس 28 يوليو - ستاد السلام - 9:00

الجولة 28 | الزمالك × بيراميدز - الإثنين 1 أغسطس - ستاد القاهرة - 9:00

الجولة 29 | الجونة × الزمالك - الجمعة 5 أغسطس - ستاد خالد بشارة - 9:00

الجولة 30 | الزمالك × مصر المقاصة - الاثنين 8 أغسطس - ستاد القاهرة - 9:00

الجولة 31 | فاركو × الزمالك - الجمعة 19 أغسطس - ستاد الاسكندرية - 6:30

الجولة 32 | الزمالك × الاتحاد - 23 او 24 أغسطس - ستاد القاهرة

الجولة 33 | المصري × الزمالك - 26 أو 27 أغسطس - ستاد برج العرب

الجولة 34 | الزمالك × إيسترن كومباني - 29 أو 30 أغسطس - ستاد القاهرة