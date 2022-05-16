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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون يقبل استقالة كاستكس.. وأنباء عن تعيين وزير العمل الفرنسي رئيسا للوزراء

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون

قال قصر الإليزيه، اليوم الإثنين، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل استقالة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس. 

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن السياسي لم يرغب في دخول الحكومة الجديدة، على الرغم من ظهور اسمه على قائمة الأعضاء المحتملين بوزارة العدل. 

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يشار إلى أنه يعتزم الاستقالة فور انتهاء الانتخابات الرئاسية، لكن الرئيس المعاد انتخابه إيمانويل ماكرون طالبه بالاحتفاظ بمنصبه حتى التعديل الوزاري.

وقالت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الاثنين، إن وزيرة العمل الفرنسية إليزابيت بورن ستتولى رئاسة الحكومة خلفا لجان كاستكس.

فرنسا رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس ماكرون

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