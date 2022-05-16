حضور مكثف للعاملين بشمال وجنوب سيناء على الانتخابات بشركة مياه الشرب.. شاهد

تشهد لجان الانتخابات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، حضور مكثف علي الانتخابات من أجل الأداء بأصواتهم لانتخاب مقاعد مجلس الإدارة ورئيس نقابة العاملين وعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية للشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء.

وأوضح رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، بشمال سيناء أن إجمالي عدد من لهم حق التصويت لاختيار مقاعد مجلس الإدارة بشمال وجنوب سيناء ٢٢٥٨ عضوا.. حيث يتنافس 16 مرشحا لشغل مقعدين بمجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء.

رئيس اللجنة النقابية



كما يتنافس 2 مرشح علي منصب ،رئيس اللجنة النقابية ، بينما يتنافس 15 مرشحا لشغل 10 مقاعد لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالشركة. ويبلغ اجمالي عدد من لهم حق التصويت للجنة النقابية 1515 عضوا.

وقال، إنه تم فتح باب التصويت صباح اليوم فى تمام التاسعة صباحاً والتي تستمر حتى الساعة٧ مساءً على ان تتم اعمال الفرز عقب انتهاء التصويت ويتم اعلان النتيجة النهائية للفائزين غداً الثلاثاء الموافق 17 مايو 2022.